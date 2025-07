Pugni in faccia a un anziano per rubargli il portafoglio, rapinatore tradito dai selfie

Genova. Preso a pugni in faccia da un giovane che voleva rubargli il portafoglio. È successo la notte scorsa in via Degola, a Sampierdarena, a un uomo di 78 anni che stava aspettando l’autobus.

A chiamare il 112 è stata una ragazza che ha notato la scena e ha visto il giovane aggredire l’anziano, buttarlo a terra e poi scappare, perdendo il cellulare nella corsa. Dopo avere soccorso il ferito ha chiamato i soccorsi, e sul posto sono arrivati i poliziotti del commissariato di Cornigliano.

I poliziotti hanno analizzato lo smartphone perso dal giovane, usando i selfie presenti nella galleria fotografica per avviare le ricerche. Poco dopo la volante l’ha intercettato in via Cantore. Identificato in un 21enne tunisino, ha tentato di divincolarsi scalciando in direzione degli agenti e minacciandoli sino a quando non è arivato in questura. .

Arrestato, è stato portato nel carcere di Marassi, in attesa di convalida.