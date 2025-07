Rapina un passante nel centro storico, denunciato dalla polizia

Genova. Ieri pomeriggio gli agenti di una volante del commissariato Prè, durante un controllo appiedato per la verifica degli esposti in via Del Campo e zone limitrofe, sono stati fermati da un cittadino del Marocco che ha raccontato di essere stato poco prima aggredito e derubato di 50 euro da uno sconosciuto.

Mentre gli agenti stavano parlando con il rapinato, quest’ultimo ha visto passare poco distante, in via Pré, proprio il 43enne e si è diretto verso di lui dando origine a un acceso battibecco.

Separate le parti, gli operatori hanno condotto il presunto autore in questura e lo hanno deferito in stato di libertà.