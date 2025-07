Centro storico, rapina nei vicoli di Prè: uomo spinto contro un muro e derubato di due cellulari

Genova. Ancora una rapina in centro storico: un uomo è stato aggredito e spinto contro un muro da un 28enne che poco prima lo aveva aiutato a ritrovare una persona nel labirinto dei vicoli intorno a via Prè. L’autore è stato rintracciato e arrestato dal pattuglione a piedi composto da carabinieri, guardia di finanza ed esercito dopo la rimodulazione dei servizi di controllo in zona.

L’uomo che ha subito la rapina, di cittadinanza italiana, si è rivolto ai carabinieri per chiedere aiuto dopo essere stato derubato dei propri due cellulari. Nonostante la concitazione è riuscito a fornire indicazioni utili sull’aggressore che è stato subito fermato, identificato e portato alla stazione dei carabinieri della Maddalena.

I militari hanno quindi riscontrato immediatamente i fatti attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Si trattava di un 27enne nigeriano con vari precedenti di polizia. A seguito di perquisizione personale gli hanno trovato addosso i due telefoni appena rubati.

Ricostruita l’intera fase della rapina, coordinati dalla Procura, i militari hanno arrestato il cittadino nigeriano che è stato portato in carcere a Marassi in attesa dell’udienza di convalida.