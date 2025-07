Rapallo, via libera ai progetti per Teatro delle Clarisse e percorsi pedonali in via Tre Scalini

Rapallo. La giunta comunale di Rapallo ha approvato il progetto esecutivo per i lavori di allestimento del palcoscenico del Teatro delle Clarisse. Un intervento dal valore complessivo di 200mila euro che punta a modernizzare e rendere più funzionale uno dei luoghi culturali più importanti della città.

Il progetto, redatto dall’ingegnere Roberto Giberti e validato dagli uffici tecnici comunali, prevede l’installazione di nuovi impianti audio e luci di scena, l’inserimento di telecamere, videoproiettori e sistemi domotici di gestione, il montaggio di velluti e sipario di nuova generazione. Questi interventi permetteranno al Teatro delle Clarisse di essere dotato di un’infrastruttura tecnica moderna, in grado di accogliere spettacoli, eventi culturali e conferenze con standard di qualità più elevati, valorizzando ulteriormente questo spazio storico della città.

L’intervento sarà interamente finanziato attraverso risorse comunali dedicate al recupero e alla valorizzazione di immobili di interesse storico e culturale.

Via libera dalla giunta anche al progetto esecutivo per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche del percorso pedonale e di manutenzione delle aree di pertinenza scolastica di via Tre Scalini.

L’intervento, dell’importo complessivo di 54.905,81 euro, prevede opere mirate a garantire un miglior livello di accessibilità e sicurezza negli spazi esterni degli edifici scolastici, attraverso la realizzazione di rampe e l’eliminazione di ostacoli architettonici e il rifacimento e la sistemazione delle pavimentazioni e dei percorsi pedonali.

Il progetto è stato redatto e validato dagli uffici tecnici comunali, in conformità al D.Lgs. 36/2023, e non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica in quanto rientra tra gli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche. I lavori saranno finanziati tramite fondi comunali dedicati alla manutenzione e alla sicurezza delle strutture scolastiche e fanno parte delle azioni programmate dall’amministrazione per migliorare l’accessibilità degli edifici e la fruizione degli spazi pubblici da parte di tutti.