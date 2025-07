Rapallo, successo per Music & Dance sul lungomare chiuso al traffico

Rapallo . Grande partecipazione e un entusiasmo contagioso hanno caratterizzato le serate di venerdì 18 e sabato 19 luglio a Rapallo, dove il Lungomare, chiuso al traffico veicolare, si è trasformato in un palcoscenico a cielo aperto per la rassegna “Music & Dance”.

Migliaia di persone hanno affollato la promenade cittadina per vivere due serate all’insegna della musica, dello spettacolo e del divertimento. Venerdì sera il DJ set internazionale di “Balliamo sul Mondo” ha fatto ballare il pubblico fino a mezzanotte, mentre in contemporanea il “Lunatik Cirque” ha portato sul Lungomare un mix di giocoleria contemporanea, teatro e costumi luminosi, emozionando grandi e piccoli.

Sabato la musica è stata protagonista con l’energia rock anni ’80 dei Fingerlips e le atmosfere intime e suggestive della performance di Annamaria Sotgiu, illuminata da centinaia di candele a led. L’iniziativa ha confermato il Lungomare di Rapallo come cuore pulsante dell’estate cittadina, capace di offrire serate di qualità in un contesto unico.

A impreziosire il weekend anche altri appuntamenti di rilievo: il debutto del ciclo “Rapallo Protagonisti” con l’incontro con il giornalista Aldo Cazzullo all’Hotel Excelsior, il Gran Galà di Danza a Villa Tigullio con ballerini di fama internazionale e il grande jazz del Joe Locke Italian Quintet al Festival di Valle Christi.

L’Amministrazione Comunale esprime grande soddisfazione per la riuscita degli eventi e per la straordinaria risposta di cittadini e visitatori. “Music & Dance” continuerà per tutti i fine settimana estivi, con la chiusura serale del traffico veicolare sul Lungomare ogni venerdì e sabato fino a settembre, offrendo nuove occasioni di aggregazione e divertimento.

L’estate di Rapallo è solo all’inizio: in programma per i prossimi weekend altri grandi appuntamenti che animeranno la città con musica, spettacolo e cultura, confermando Rapallo come una delle mete più vivaci del Tigullio. Per conoscere date e location degli eventi futuri consultare il sito HelloRapallo.it