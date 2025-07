Rapallo, ridefinite alcune deleghe in giunta comunale: “Ottimizzare l’attività amministrativa”

Rapallo. Il sindaco di Rapallo Elisabetta Ricci ha disposto una rimodulazione delle deleghe all’interno della giunta comunale, al fine di ottimizzare l’attività amministrativa e garantire una gestione sempre più efficace dei settori strategici per la città.

Le modifiche riguardano due membri dell’esecutivo. Laura Mastrangelo, già assessore alla Pubblica Istruzione, assume anche le deleghe al Personale e ai Servizi Sociali; il vice-sindaco Giorgio Tasso aggiunge tra le proprie deleghe quella a viabilità, polizia locale e sicurezza.

“Sono certa che queste nuove attribuzioni porteranno un ulteriore valore aggiunto all’azione della giunta – dichiara il sindaco – Ringrazio Fratelli d’Italia per aver individuato in Laura Mastrangelo la persona giusta per rappresentare il partito all’interno dell’esecutivo: le nuove deleghe al Personale e ai Servizi Sociali arricchiscono un assessorato già prezioso per la comunità. Allo stesso tempo, considero di grande importanza le deleghe affidate al vicesindaco Giorgio Tasso: Viabilità, Polizia Locale e Sicurezza sono settori strategici che richiedono attenzione e capacità di coordinamento, e sono convinta che il vicesindaco saprà svolgere al meglio questo compito”.