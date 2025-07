Prolungamento metropolitana, la Cisl: “Subito un incontro, non accetteremo nessun esubero”

Genova. “Ci siamo subito attivati chiedendo in tempi stretti un incontro con gli assessori Ferrante e Robotti che al momento non è ancora stato convocato. Siamo di fronte ad un’emergenza e ci aspettiamo che la convocazione arrivi in brevissimo tempo, parliamo di ore e non di giorni”.

È l’allarme lanciato dalla Cisl nel giorno in cui emergono i forti ritardi sui lavori per il prolungamento della metropolitana a Canepari e Martinez.

“Qui c’è un duplice tema – spiegano il responsabile della Cisl di Genova Marco Granara e il segretario generale della Filca Cisl Liguria Andrea Tafaria -: la tutela occupazionale di tutti i 50 addetti che operano nei cantieri, e sotto questo aspetto non siamo disponibili ad accettare alcun tipo di esubero, e poi la necessità di proseguire un’opera che per Genova è strategica“.

“Non entriamo nel merito di questa controversia tra Comune e azienda e non siamo in cerca di colpevoli, non vogliamo assistere al solito scaricabarile sulla pelle dei lavoratori e dei genovesi – proseguono i sindacalisti -. Oggi chiediamo al Comune di intervenire per trovare una soluzione veloce ed efficace: diciamo subito che non vogliamo tavoli senza proposte o con promesse vuote. Dall’incontro con gli assessori dobbiamo e vogliamo uscire con soluzioni per la tutela dei lavoratori, dobbiamo poter dire loro come, dove e quando finalmente terminerà questa criticità”.