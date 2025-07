Genova. La sindaca Silvia Salis, su proposta dell’assessora all’Ambiente Silvia Pericu, ha revocato il divieto di balneazioni per la spiaggia di Priaruggia: dal tratto terminale di via S. Stacchetti a asse di via Capo S. Rocco – lunghezza metri 336.

La revoca è arrivata oggi, martedì 15 luglio, a seguito dell’esito favorevole degli ultimi campionamenti effettuati da Arpal.

L’ordinanza di divieto temporaneo di balneazione era stata firmata ieri dalla sindaca.