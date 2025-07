Meteo, torna il maltempo: attesi temporali anche forti

Liguria. Tornano i temporali in Liguria dopo giornate di sole. L’avvicinarsi di una nuova saccatura atlantica determina infatti un nuovo aumento dell’instabilità sull’Europa centro-meridionale, e anche il nord Italia e la nostra regione saranno interessati dal passaggio del disturbo in quota, con sviluppo di nuovi sistemi temporaleschi.

Per la giornata di giovedì si prevedono dunque temporali intensi in particolare sul settore centro-occidentale della regione, dapprima sui versanti marittimi, in successivo spostamento verso il relativo interno. La giornata di oggi, infatti, sarà fortemente instabile, con precipitazioni a carattere temporalesco già dal mattino sui settori centro-occidentali, dove non si esclude la possibilità di qualche locale allagamento.

Inizialmente interessati maggiormente i versanti marittimi, le precipitazioni si sposteranno poi verso il relativo interno nelle ore successive. Cieli da poco nuvolosi a nuvolosi altrove.

Nelle ore pomeridiane schiarite più convinte sui settori costieri, con cieli poco nuvolosi o velati, mentre nell’interno sarà possibile lo sviluppo di nuovi rovesci temporaleschi.

Conseguenza diretta, le temperature sono in lieve calo:

Costa: Min: +20°C/+24°C – Max: +24°C/+26°C.

Interno: Min: +13°C/+20°C – Max: +21°C/+27°C.