Genova. Al mattino cieli ampiamente soleggiati su tutta la regione. Poche variazioni nel primo pomeriggio, mentre nella seconda parte l’ingresso di aria più fredda da nord favorirà la produzione di temporali nell’interno centro-orientale della regione, con possibile interessamento anche delle coste adiacenti.

Situazione: La saccatura che ha portato al netto peggioramento ed ai temporali nel weekend continua a mantenere instabile la situazione atmosferica: sono attesi infatti nuovi rovesci sparsi sull’Italia settentrionale, alternati ad istanti con cieli limpidi.

Venti: moderati dai quadranti settentrionali in mattinata, in rotazione a quelli meridionali nel corso del pomeriggio.

Nuova rotazione da nord (con intensificazione sui settori centro-orientali) in concomitanza dell’ingresso di aria fredda da nord.

Mari: Inizialmente molto mosso, localmente agitato a levante, in graduale scaduta fino a mosso nel corso della giornata.

Temperature: Minime in calo, massime stazionarie o in lieve aumento.

Costa: Min: +17°C/+22°C – Max: +25°C/+28°C.

Interno: Min: +10°C/+17°C – Max: +21°C/+29°C.