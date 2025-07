Gaza, presidio davanti a Tursi: “Il Comune di Genova blocchi i rapporti commerciali con Israele, come ha fatto Torino”

Genova. Un presidio davanti a palazzo Tursi per chiedere che “che Genova, a partire dal porto, prenda una decisione seria e netta nel fermare i traffici di armi e nel considerare crimine di guerra quello che Israele sta facendo a Gaza e in Palestina”. Lo hanno organizzato i portuali del Calp e il sindacato Usb che chiedono che Genova blocchi ogni tipo di rapporto commerciale con Tel Aviv e contro i traffici di armi in generale.

“Stanno arrivando nel porto di Genova dei containers che ci vengono segnalati dai portuali del Pireo contenenti acciaio e altro materiale che serve alla produzione militare israeliana – spiegano i lavoratori del Calp – Di fronte a quello che accade non è più questione di dual use. Di merci per Israele ne passano e ne vengono imbarcate a centinaia ogni settimana, quello che diventa necessario è che Genova e il suo porto, al pari di altre città, regioni, porti d’Europa prenda una posizione chiara bloccando ogni tipo di rapporto commerciale con Tel Aviv e contro i traffici di armi in generale”

Ieri, i portuali sono stati ricevuti in Comune dall’assessore Emilio Robotti che in serata ha diffuso una nota: “Il Comune di Genova è contro la guerra, contro tutte le guerre. Come ho dichiarato durante l’incontro di oggi, siamo disponibili a un’interlocuzione per farci portavoce in tutte le sedi istituzionali competenti con azioni che difendano i valori della pace e per vigilare sul traffico di armi illegale. A fianco delle autorità competenti e dei lavoratori portuali, rafforzeremo l’impegno congiunto sul territorio e anche nello scalo portuale genovese”.

Un momento del presidio di questa mattina

.”Una risposta che ci soddisfa parzialmente – dice José Nivoi – perché oltre al traffico illegale c’è anche una questione etico-morale visto che ci sono città come Torino o Barcellona e regioni come la Puglia che stanno togliendo gli accordi economici con Israele quindi chiediamo che venga fatto un lavoro politico anche a Genova e che venga fatta applicare la legge 185/1990 che vieta il traffico di armi e che la precedente giunta non ha mai voluto far rispettare”.

Intanto le azioni di boicottaggio contro le navi delle armi si allargano: “Siamo riusciti ad allargare questa lotta a livello non solo nazionale ma anche internazionale con i portuali marsigliesi e adesso il porto del Pireo – ricorda Nivoi – e anche a Genova continueremo con il monitoraggio e gli scioperi in solidarietà con il popolo palestinese. Abbiamo chiesto un incontro alla giunta perché in campagna elettorale avevano parlato di un assessorato alla Pace e crediamo che questa giunta abbia la forza per farsi portavoce di queste istanze affinché ci venga assicurato che dal porto di Genova non transiteranno più armi”.

Ai manifestanti ha parlato l’assessore Robotti, che nell’atrio di Tursi ha spiegato che “Il porto come è noto non è competenza del del Comune di Genova, però possiamo prendere l’impegno di chiedere che ci sia un maggiore controllo. Sappiamo che ci sono traffici illegali e che le armi vengano esportate in transito anche in Italia verso zone di guerra, verso situazioni nelle quali non è consentito. Vogliamo impegnarci in questo a fianco dei lavoratori portuali per chiedere una maggiore attenzione e anche un coordinamento per questo genere di reati”.