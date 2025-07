Genova. La Filt Cgil e Uiltrasporti hanno dichiarato cinque giorni di sciopero presso il Terminal Bettolo del porto di Genova a partire da martedì 22 luglio.

Lo sciopero durerà dunque tutta la settimana, una protesta “contro una pessima organizzazione del lavoro che sta fortemente penalizzando le maestranze. Non comprendiamo come sia possibile che dopo cinque anni ed una start-up lunghissima l’azienda non sia ancora nelle condizione di operare con un’organizzazione del lavoro adeguata”, dicono Fabio Ferretti Filt Cgil Genova, Duilio Falvo segretario porto di Genova per Uiltrasporti Liguria e Stefano degli Innocenti, funzionario porto di Genova per Uiltrasporti Liguria.

Per i sindacati la mancanza di organizzazione del lavoro è “determinata da scelte aziendali incomprensibili”, che “non raggiungono i requisiti minimi necessari, numerici e di impostazione, da adottare nel breve e medio termine al fine di garantire l’operatività nel rispetto dei diritti e la sicurezza dei dipendenti”

Rimangono inoltre per le organizzazioni le perplessità sulla formazione dei lavoratori, “che vengono avviati con frequenza a un numero eccessivo di mansioni diverse tra loro all’interno dello stesso turno. Questo quadro è ulteriormente peggiorato con l’inizio delle operazioni di ferrovia nel parco “Rugna”.

“Filt Cgil e Uiltrasporti chiedono che questa situazione cambi in fretta – concludono le organizzazioni sindacali – i lavoratori ed i loro rappresentanti restano a disposizione con la disponibilità, la professionalità ed il senso di responsabilità che hanno dimostrato sino ad oggi, ma non sono disponibili a continuare ad operare nelle condizioni attuali”.

“La Fit-Cisl aderisce moralmente alla protesta dei lavoratori, pur essendo stata esclusa dal confronto sindacale dalle altre due sigle confederali – ha fatto sapere il sindacato in una nota – Questa mattina la it-Cisl ha svolto un volantinaggio di solidarietà ai tornelli del terminal, per testimoniare concretamente la propria vicinanza alle lavoratrici e ai lavoratori coinvolti. Confidiamo in una soluzione condivisa e partecipata, che tuteli i diritti di tutti e non imponga ulteriori sacrifici economici a chi ogni giorno garantisce con impegno e professionalità il funzionamento del terminal”.