Autorità portuale di Genova e Savona, Matteo Paroli nominato presidente

Roma. Il vicepresidente del consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, ha firmato il decreto di nomina di Matteo Paroli a presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure occidentale. Paroli era stato nominato già commissario di palazzo San Giorgio l’11 giugno scorso.

La nomina, giunta al termine dell’iter istituzionale previsto, riguarda una delle principali realtà portuali italiane, che comprende i porti di Genova, Pra’, Savona e Vado Ligure. “Con questa firma si consolida la nuova fase per il sistema portuale del Mar Ligure Occidentale”, si legge in una nota del Mit.

Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha augurato al nuovo numero 1 dell’Authority un buon lavoro: “Congratulazioni e buon lavoro a Matteo Paroli per la nomina a presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. Una scelta condivisa, a conferma della necessità di una guida di grande esperienza per uno snodo strategico del sistema logistico nazionale. Paroli avrà la responsabilità della gestione dei porti di Genova, Savona e Vado Ligure, realtà centrali per l’economia ligure, proseguendo nell’impegno in favore degli interventi infrastrutturali e interportuali in corso. Sono certo che Regione Liguria troverà in lui un interlocutore con cui lavorare concretamente per rafforzare il ruolo della Liguria nella blue economy e nello scenario logistico internazionale”.

“Auguriamo, a nome della giunta, buon lavoro al presidente dell’Autorità di sistema portuale mar Ligure Occidentale Matteo Paroli, di cui oggi è arrivata l’attesa formalizzazione: le sfide per il nostro scalo, la cui crescita è storicamente legata a doppio filo con l’economia di Genova, sono innumerevoli e il dialogo tra l’amministrazione comunale e l’Adsp è imprescindibile per garantire uno sviluppo della blue economy sostenibile e armonico tra porto e città”, dichiara la sindaca di Genova Silvia Salis con il vicesindaco e assessore ai Rapporti Porto Città Alessandro Terrile.