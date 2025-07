Max Angioni, Paolo Ruffini, il tributo agli Abba: al Porto Antico otto serate tra musica e risate

Genova. Porto Antico EstateSpettacolo 2025 si avvicina alla chiusura della sua prima parte con un lungo weekend di eventi che animeranno l’Axpo Arena del Mare e la Piazza delle Feste dal 31 luglio al 3 agosto. Otto appuntamenti per tutti i gusti, tra risate, musica e riflessioni, in attesa del gran finale di agosto all’Isola delle Chiatte.

All’Axpo Arena del Mare, spazio alla comicità con Max Angioni (31 luglio), protagonista con il nuovo spettacolo Anche meno, e a seguire l’atteso debutto genovese dello scrittore Gianluca Gotto con il talk motivazionale Le tre vie del benessere (1° agosto). Il 2 agosto è la volta dell’irriverente Paolo Ruffini, affiancato dagli attori della Compagnia Mayor Von Frinzius nello spettacolo inclusivo Din Don Down. Gran finale domenica 3 agosto con l’energia travolgente di Abba Dream Tribute, un omaggio alla leggendaria band svedese che promette di trasformare l’Arena in una vera discoteca anni ’70.

In contemporanea, in Piazza delle Feste, si chiude Palco sul Mare Festival con “Donne Incanto” (31 luglio), un omaggio potente e suggestivo alla musica al femminile, interpretato dalle voci di Paola Atzeni, Pamela Massi, Laura Mars e Stephanie Riondino, accompagnate da una band d’eccezione. Il giorno seguente, il Porto Live Tribute Fest (1° agosto) porterà sul palco il southern rock dei Lex and the Skinwalkers, il progressive degli H-ELP, l’omaggio a Bambi Fossati dei Garybaldi Serenade (con anteprima del nuovo album Il Castello tira Sassi) e il gran finale con La Villa Strangiato, tributo ai Rush con musicisti d’eccezione dal Regno Unito.

Il weekend si chiude con due serate ad alto contenuto progressive: il Porto Antico ProgFest fa di Genova la capitale del prog il 2 e 3 agosto, ospitando nomi leggendari come Goblin Legacy, The Trip, Presence, Furio Chirico’s The Trip, Uovo di Colombo, Gotho e Aliante. Doppio omaggio: a Joe Vescovi, con l’esibizione di entrambe le formazioni dei Trip, e a Vilma Bonezzi. Emozioni garantite con il ritorno di Uovo di Colombo a Genova dopo mezzo secolo e la presenza di Walter Martino alla batteria nei Goblin Legacy.