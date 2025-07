Porto Antico Estate Spettacolo: arrivano i Fast Animals & Slow Kids, il Jazz, la serata anni 90 e i Pirati dei Caruggi

Genova. L’appuntamento con il rock alternativo dei Fast Animals & Slow Kids è sabato 26 luglio all’Axpo Arena del Mare. Il gruppo perugino torna – spostandosi in furgone, come tradizione – a EstateSpettacolo per Balena Festival con Il Fask Tour Estivo 2025 portando il suo settimo album, “Hotel Esistenza”, e grandi hit di repertorio.

Domenica 27, Balena Festival ospita la serata “Voglio tornare negli anni 90”, uno spettacolo immersivo di due ore che ricrea l’autentica atmosfera del decennio, con DJ, frontman e animazione. Il Live Show di quest’anno – trecento date in tutta Italia – è stato rinnovato con nuovi effetti speciali, performance e spettacoli pirotecnici per un’esperienza indimenticabile. Biglietti: www.ticketone.it.

Appuntamento con la comicità ligure mercoledì 30 luglio: nell’ambito della rassegna “Ridere d’agosto…ma anche prima”, firmata Teatro Garage, I Pirati dei Caruggi portano in scena la loro ultima produzione, “Ti veddiae che rie”. Sul palco, Enrique Balbontin, Fabrizio Casalino, Andrea Ceccon e Alessandro Bianchi, garantiscono risate con la loro inconfondibile satira sulle manie e i difetti dei liguri. Biglietti: www.2tickets.it

In piazza delle Feste

Domenica 27 luglio, approda la magia del jazz con Gran Galà del Jazz, evento promosso da Fondazione Carige. La serata riunisce sul palco quattro eccellenze della musica internazionale: il bassista americano John Patitucci (collaboratore di icone come Chick Corea e Sting), il pianista statunitense Joey Calderazzo (storico membro del quartetto di Branford Marsalis), il pianista genovese e vanto nazionale Dado Moroni, e l’inconfondibile Christian Meyer alla batteria. Un’occasione unica per vivere dal vivo la passione e l’autentica improvvisazione di quattro maestri del jazz. La direzione artistica è di Zenart Management. L’ingresso gratuito, su prenotazione, risulta sold out.

Due gli appuntamenti a seguire in piazza delle Feste, targati “Palco sul Mare Festival” in programma martedì 29 e mercoledì 30 luglio. Il primo è con The Zena Soul Syndicate in “We are back”. La band, tutta rigorosamente genovese, torna con un nuovo show a base di un’esplosiva miscela di groove, heavy jazz, funk e soul, che esprime un grande amore per la black music. Le loro performance sono note per essere coinvolgenti, curate e caratterizzate da un sound originale e un forte senso del ritmo. Biglietti: www.ciaotickets.com

Mercoledì 30 è la volta di Lolita + DJ A. Biagini e DJ. F. Valenza in “Love 80”, un tuffo nella magia degli anni ’80 con Lolita, il power trio che da oltre dieci anni incanta con il meglio della new wave, glam e punk rock. Con Christan “Bumcha” Lo Re (voce e basso), Adriano Arena (chitarra) e Mauro Vigo (batteria), il pubblico rivive i successi di Depeche Mode, David Bowie, Iggy Pop, Ramones e tanti altri. Uno spettacolo travolgente, con medley coinvolgenti e un’interazione unica tra palco e pubblico. A completare la serata, i DJ Alfredo Biagini e Fabrizio Valenza, veri esperti della musica anni ’80, fanno ballare con i loro mix travolgenti. Un viaggio nel tempo per la “Generazione X” e non solo. Biglietti https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/love-80-genova e presso Discoclub in Via San Vincenzo 22/R a Genova

Prossimi eventi

AXPO ARENA DEL MARE

• GIOVEDÌ 31 LUGLIO

MAX ANGIONI “Anche Meno”

• VENERDÌ 1° AGOSTO

GIANLUCA GOTTO “Le tre vie del benessere”

• SABATO 2 AGOSTO

PAOLO RUFFINI “Din Don Down”

• DOMENICA 3 AGOSTO

ABBA DREAM TRIBUTE

PIAZZA DELLE FESTE

• GIOVEDÌ 31 LUGLIO Palco sul Mare Festival

PAOLA ATZENI, PAMELA MASSI, LAURA MARS E STEPHANIE RIONDINO “Donne Incanto”

• VENERDÌ 1° AGOSTO Porto Live Tribute Fest

LEX AND THE SKINWALKERS (Southern Rock Tribute), H-ELP (Emerson, Lake & Palmer Tribute), GARYBALDI SERENADE (Tributo a Bambi Fossati), RUSH LA VILLA STRANGIATO (Tributo ai Rush)

• SABATO 2 AGOSTO Porto Antico ProgFest

GOBLIN LEGACY, THE TRIP, PRESENCE, ARPIA

• DOMENICA 3 AGOSTO Porto Antico ProgFest

FURIO CHIRICO’S THE TRIP, L’UOVO DI COLOMBO, GOTHO, ALIANTE

ISOLA DELLE CHIATTE

• 22-26 AGOSTO Sea Stories – 10º anno

LA TEMPESTA: NEL REGNO DI ARIELE (Produzione Chierici-Cicolella)

• 23-26 AGOSTO Sea Stories – 10º anno

PASSAGGIO A NORD OVEST (ore 19.30) (Produzione Chierici Cicolella)

• 27 AGOSTO Sea Stories – 10º anno

NOTTURNO PAR LE MER (ore 19.30 e 21.30) (Produzione Chierici Cicolella)

• 28-29 AGOSTO Sea Stories – 10º anno

MOBY DICK LA LEGGENDA con il gruppo Taiko Giapponese Kyo Shin Do (Produzione Chierici-Cicolella)