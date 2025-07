Genova. I porti di Genova e Savona-Vado hanno chiuso il mese di giugno 2025 con una sostanziale stabilità nei traffici complessivi, registrando un totale di 5.519.834 tonnellate, con un lieve aumento dello 0,3% rispetto a giugno 2024. Nonostante alcune flessioni settoriali, il mese è stato caratterizzato da una forte crescita nei container, nelle rinfuse e nel traffico passeggeri, segnali incoraggianti per l’economia portuale ligure.

Container, rinfuse e funzione industriale: i motori della crescita dei porti

A trainare il risultato positivo di giugno sono stati in particolare i container, che hanno segnato un aumento del 2,5% nelle movimentazioni complessive e un impressionante +19,1% in TEU, raggiungendo quota 255.624. Questa spinta è stata alimentata soprattutto dal traffico container in trasbordo, cresciuto del +106,8%, con un notevole contributo dal bacino di Vado Ligure. Anche le importazioni di container pieni hanno registrato un solido +15,8%, rafforzando i volumi gateway (+5,8%).

Ottime performance anche per le rinfuse solide, con un balzo dell’81,8%, e per le altre rinfuse liquide (escluse quelle petrolifere ed energetiche), che hanno segnato un incremento del 5,5%, con le rinfuse alimentari in crescita del 21,4%. Il traffico industriale ha mostrato segnali incoraggianti, con un +34,7% nei volumi di coil.

Analisi semestrale: container in vola, ma alcuni settori fanno frenata

Guardando al primo semestre 2025, il traffico container dei porti di Genova e Savona ha raggiunto complessivamente 1.490.211 TEU, registrando un solido aumento del 7,9% rispetto al 2024. Anche qui, il transhipment è stato il principale motore (+74,7%), mentre le importazioni gateway sono cresciute del +14,5%. L’export, tuttavia, ha mostrato una flessione complessiva del 3,8%.

Nonostante questi dati positivi, il mese di giugno ha evidenziato alcune criticità portuali Genova e Savona. La movimentazione di prodotti petroliferi ed energetici è diminuita dell’8,4%, e il comparto delle merci convenzionali ha registrato un calo del 3,5%. Questi due settori rappresentano circa il 52% dei traffici totali del sistema. La flessione nel convenzionale è stata determinata principalmente da una riduzione del 10% nella movimentazione di rotabili (trailer e veicoli), parzialmente compensata dall’ottimo andamento dei carichi specializzati (+97,9%).

Complessivamente, sul fronte semestrale, i porti liguri hanno movimentato 32.241.311 tonnellate, con una leggera contrazione dello 0,8% rispetto al primo semestre 2024, influenzata soprattutto dal calo dei prodotti petroliferi ed energetici (-7,6%) e del traffico convenzionale (-5,9%).

Crescita forte per il traffico passeggeri

Un dato particolarmente positivo per il mese di giugno è il traffico passeggeri Genova e Savona, che ha messo a segno una crescita complessiva del +2,5%. Il comparto crociere Genova e Savona ha mostrato una sostanziale stabilità a giugno con 238.678 passeggeri, mentre su base semestrale ha registrato un aumento del +5,5% (1.050.688 passeggeri). Ottimo anche l’andamento dei traghetti, con 364.123 passeggeri e un aumento del +4,6% rispetto a giugno 2024, mantenendosi stabili sul dato semestrale.