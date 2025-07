Poliziotto fuori servizio riconosce un ricercato: il pedinamento e l’arresto

Genova. La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 67enne rumeno, senza dimora, su ordine custodia cautelare in carcere, a seguito di revoca di decreto di sospensione della pena.

Ieri sera un agente delle volanti della polizia, libero dal servizio, ha riconosciuto l’uomo, già noto, fermo alla fermata del bus, in via V Maggio.

Essendo a conoscenza che dallo scorso maggio sul 67enne pendeva un ordine di cattura, l’operatore si è messo all’inseguimento del bus sul quale l’uomo nel frattempo era salito. Una volta raggiunto e condotto in Questura a bordo di una volante giunta in ausilio, sono stati rinvenuti nel suo zaino 4.500 euro, che sono stati confiscati per successive indagini di Polizia Giudiziaria ed eventuale sottoposizione alla misura di prevenzione patrimoniale. L’uomo è stato associato al carcere di Marassi dove dovrà espiare i residui 3 mesi e 10 giorni di detenzione.