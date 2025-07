Polizia locale, Viscogliosi contro Lega e Vince Genova: “Preoccupante disinformazione”

Genova. “Spiace constatare come alcuni consiglieri, che hanno ricoperto ruoli di governo fino a poche settimane fa, dimostrino oggi una preoccupante disinformazione rispetto al funzionamento degli organi deputati alla pianificazione delle attività di sicurezza pubblica sul territorio”.

A dirlo è l’assessora alla Sicurezza e Polizia locale del Comune di Genova Arianna Viscogliosi, in risposta alle dichiarazioni dell’opposizione sulla riorganizzazione della polizia locale. All’attacco nelle scorse ore Vince Genova e la Lega: “L’operazione ci riporta indietro di decenni – l’accusa dei consiglieri Bordilli e Bevilacqua -. Siamo molto preoccupati del susseguirsi di troppe notizie contrastanti ed equivoche da Tursi e dall’evidente mancanza di conoscenza normativa in materia. Ci chiediamo dove sia già finito il tanto sbandierato ascolto dei cittadini che sembra vedere questa giunta comunale impegnata in una decisione quasi storica senza avere però ascoltato nessuno, neppure i Municipi”.

“Vorrei ricordare – continua Viscogliosi – che il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto e a cui partecipano il sindaco, il questore, i comandanti delle forze dell’ordine e gli assessori competenti, è l’unico luogo istituzionale incaricato di definire i piani di sicurezza per la città. Non il Consiglio comunale né la giunta, che non hanno competenze operative in materia. Contrariamente a quanto affermato in modo erroneo e strumentale, e contribuendo così a generare incertezza nella cittadinanza, la polizia locale continuerà a operare con le stesse modalità, lo stesso personale e le medesime funzioni, senza alcuna limitazion”.

“I nuclei Centro Storico e GOCS manterranno piena operatività sia in termini di organico che di servizi sul territorio – prosegue Viscogliosi -. L’amministrazione, in piena coerenza con gli impegni assunti in campagna elettorale, ha adottato un approccio fondato sull’ascolto, sul coinvolgimento e sulla prevenzione. Insieme alla sindaca, al vicecomandante della polizia locale e alle assessore ai servizi sociali, al commercio e all’urbanistica, abbiamo incontrato tutte le realtà attive nel centro storico: Civ, Confcommercio, Camera di Commercio, Cna, Coldiretti, Confartigianato, comitati cittadini, associazioni di volontariato e presidi sociosanitari, oltre alla presidente del Municipio Centro Est. Incontri che si sono svolti anche in Prefettura, alla presenza delle forze dell’ordine”.

“Proprio a seguito di questo percorso di ascolto, è stato condiviso con le altre forze di polizia il mantenimento delle attività dei nuclei operativi esistenti, rafforzando nel contempo i presìdi serali e notturni nelle aree più critiche del centro storico. Stupiscono, infine, le dichiarazioni del gruppo consiliare della Lega, e in particolare della capogruppo, ex assessora al commercio, che ha presentato il nuovo piano del commercio solo nell’ultima seduta utile del Consiglio comunale dopo otto anni di mandato. È singolare che oggi metta in discussione la serietà del lavoro di chi si è appena insediato e che ha immediatamente avviato un dialogo reale e costruttivo con cittadini e categorie economiche. Noi lavoriamo con spirito di servizio, visione e concretezza, lontani dagli slogan e dalle strumentalizzazioni, con l’obiettivo di costruire una Genova più sicura e più vivibile”.