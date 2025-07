Politiche giovanili, giovani protagonisti nel progetto “Con-neet”: creatività, autonomia e accesso al mondo del lavoro

Genova. Nell’ambito del progetto “Con-NEET- Sblocca il tuo potenziale“, promosso dal Comune di Genova per accompagnare nel mondo del lavoro ragazze e ragazzi che non studiano e non frequentano percorsi di formazione, vengono proposte alcune iniziative gratuite a favore dei giovani tra i 16 e i 35 anni.

“Con-NEET” partito 10 mesi fa, con un partenariato che include Città Metropolitana, Università degli Studi di Genova, il Forum del Terzo Settore e ALFA – Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l’accreditamento, offre strumenti concreti di orientamento, scoperta di sé e delle proprie competenze, con attività pensate per stimolare la creatività, rafforzare l’autonomia e facilitare l’accesso al mondo del lavoro o della formazione, fornendo gli strumenti utili a sostenere i giovani nei loro percorsi di crescita.

«Il nostro obbiettivo come Amministrazione nell’ambito delle politiche giovanili, è fornire gli strumenti ai giovani per superare tutta una serie di condizioni che non permettono loro di inserirsi nella società- dichiara la Consigliera delegata alle Politiche giovanili del Comune di Genova Francesca Ghio– a partire dallo sviluppo di politiche scolastiche che permettano anche di avvicinarsi al mondo del lavoro e al contempo cercando di contrastare il fenomeno dell’abbandono scolastico. Questi giovani hanno bisogno di strumenti per combattere contro la paura di non essere all’altezza, di non potere performare come viene loro richiesto, di sentirsi ostaggio di un sistema che non riconoscono come loro e di superare un’angoscia esistenziale ormai davvero molto diffusa. Oggi il merito e il sacrificio vengono strumentalizzati e impropriamente utilizzati come l’unica medicina per trovare il proprio posto nel mondo, ma i nostri padri costituenti intendevano l’istruzione come uno strumento di emancipazione e parificazione sociale, non come un talent show con vincitori e sconfitti. Questi giovani, sfiduciati, depressi e che non riescono a vedere alcuna via d’uscita hanno solo bisogno di un poco di speranza per affacciarsi alla vita con maggiore entusiasmo ed è compito della comunità educante cercare di infonderla».

C’è tempo fino a luglio per iscriversi ai laboratori gratuiti a cura del Job Centre srl, che prevedono incontri individuali e di gruppo di orientamento (dai 18 ai 35 anni), per conoscere le opportunità formative e professionali disponibili, e laboratori creativi (dai 16 ai 25 anni), curati da giovani artisti, per esplorare passioni, capacità espressive e talenti individuali.

Tra questi: “Scary Stand up: come superare la paura della performance” con Dimitri La Rosa. Un laboratorio che punta a far capire che la paura paralizzante del paragone e del fallimento è un meccanismo protettivo mentale e che si può affrontare la paura “da palco” attraverso lo stand up comedy, ottimo mezzo per affrontare queste difficoltà. Per prenotarsi compilare il modulo cliccando qui https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1J3qNQQdGd1YB-FpeuQul_cuu8th4IaI5hO9DSKh7Rgy7HQ/viewform.

Si può partecipare anche a “Cucire le reti“, un laboratorio per intrecciare competenze, relazioni e opportunità, a cura di Camilla Cicciotti. Nel corso delle attività, si potrà scoprire il mondo di un pescatore, imparando a lavorare con reti e gozzi. Ci si potrà cimentare nell’arte di intrecciare cesti di vimini, nodi con il macramè e il telaio, e partecipare a un laboratorio di progettazione partecipata all’interno di uno spazio verde. Un’opportunità per metterti in gioco, creare la tua “rete” e condividere un’esperienza di crescita allo stesso tempo personale e collettiva. Per prenotarsi compilare il modulo cliccando qui

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8KJqs6_0EkjfHY9xeZDYJvbtsDpiF1cWGSu0KGssCWkWfQQ/viewform.

L’evento conclusivo si terrà al Job Centre il 22 luglio dalle 17 alle 19.

Tutti gli aggiornamenti, i calendari dei laboratori, i link utili per partecipare e le modalità di adesione sono disponibili sulla pagina di Informagiovani, nelle news e nella pagina dedicata al progetto www.informagiovani.comune.genova.it

Il progetto si svolge in collaborazione con le realtà del territorio, attraverso un team a cui collaborano operatori della cultura e dei servizi sociali, inserendosi nelle attività dell’Ufficio progetti e Servizi per i giovani del Comune di Genova.

La partecipazione è gratuita, per info e iscrizioni: progettiservizigiovani@comune.genova.it e orientarsi@job-centre-srl.it