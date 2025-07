Policlinico San Martino, donati un set di ferri chirurgici da 25mila euro

Genova. Un gesto concreto che unisce memoria e speranza per il futuro. L’Associazione P.I.CE.A. (Patologie Ischemiche Cerebrali e Aneurisma), fondata nel 2018 in ricordo di Barbara, prematuramente scomparsa per la rottura di un aneurisma cerebrale, ha donato un set di ferri chirurgici – del valore di 25.000 euro – alla Clinica Neurochirurgica e Neurotraumatologica dell’Ospedale Policlinico San Martino, diretta dal professor Gianluigi Zona.

Il set di strumenti, appositamente progettato per la microchirurgia cerebrovascolare, rappresenta una risorsa fondamentale per il perfezionamento della tecnica chirurgica in un campo così delicato. Sarà utilizzato negli interventi di rivascolarizzazione cerebrale mediante by-pass per particolari patologie cerebrovascolari.

L’Associazione P.I.CE.A., infatti, si pone quali obiettivi, attraverso la raccolta di donazioni provenienti da varie iniziative, di supportare e sviluppare la ricerca, l’assistenza e l’educazione nel campo delle patologie cerebrovascolari malformative. Da oltre 4 anni al fianco del Policlinico, l’Associazione ha già donato complessivamente 150.000 euro tra apparecchiature, borse di studio e supporto a congressi. Solo nel 2025 le donazioni hanno già superato i 60.000 euro.