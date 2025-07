“Poetica dei passi”: la rassegna teatrale “Musei in Movimento” sbarca al Castello d’Albertis

Genova. Il Castello D’Albertis ospiterà sabato 13 luglio 2025 alle ore 17:30 lo spettacolo “Poetica dei passi – dizionario per lo sradicamento consapevole“. Questo evento, parte della rassegna “Musei in Movimento” è un’esperienza performativa nata dal laboratorio di teatroterapia “Il rumore del silenzio” a cura del Teatro dell’Ortica e del Centro per non subire violenza

Lo spettacolo è un viaggio attraverso una geografia affettiva fatta di gesti, cura e presenza, in ascolto dei luoghi e delle storie che li abitano. Intrecciando parole e movimenti, l’obiettivo è dare forma a un cammino con nuove possibilità di orientamento. Le protagoniste sono le partecipanti al laboratorio “Il rumore del silenzio”, uno spazio di relazione tra donne creato dalla collaborazione tra Teatro dell’Ortica e Centro Per non subire violenza, che ha permesso loro di rielaborare i propri vissuti attraverso una riscoperta corporea e una narrazione del sé.

“Poetica dei passi” affronta il delicato tema dello sradicamento. Attraverso una pratica simbolica e concreta di “toccare le proprie radici”, le donne hanno esplorato il senso dello sradicarsi per poter scegliere dove, come e con chi mettere nuove radici. Questa esplorazione ha generato una varietà di risposte, emozioni e riflessioni, dando vita a un “vaso misto” di differenze e incontri inaspettati, toccando letteralmente e simbolicamente la vita.

“Il laboratorio di teatroterapia si è rivelato uno spazio sicuro di esplorazione personale e di gruppo, un tempo e un luogo dedicati alla trasformazione, al sentire e all’ascolto. Il gruppo ha saputo accogliere e trasformare esperienze personali in linguaggi condivisi, attraversando simboli, gesti, immagini e parole, culminando in uno spettacolo che si preannuncia molto coinvolgente ed emozionante”.

La rassegna “Musei in Movimento” è un progetto coordinato dai Servizi Educativi Musei Civici e realizzato con il prezioso contributo di Fondazione CARIGE: un’iniziativa che coinvolge i musei civici di Genova, trasformandoli in spazi aperti e vivi attraverso progetti di teatro sociale e di comunità. Questa rassegna, che si snoda da maggio a dicembre 2025, offre un’esperienza collettiva per riscoprire il museo come organismo dinamico, capace di generare domande, esperienze e visioni del presente. Il progetto, a cura del Teatro dell’Ortica, prevede otto performance nei musei, che avvengono durante l’orario di apertura al pubblico.

L’ingresso per “Poetica dei passi” è quindi regolato secondo le modalità di accesso ordinarie del Castello D’Albertis (gratuito per i residenti nella Città Metropolitana di Genova).