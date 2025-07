Chiusa dalla Asl la pizzeria Pizzium nel mercato di corso Sardegna, era infestata dai moscerini

Genova. È stata chiusa dalla Asl 3 la pizzeria Pizzium, catena presente da tre anni nel nuovo mercato di corso Sardegna. Il provvedimento è scattato ieri sera, proprio mentre affluiva la clientela, dopo l’ispezione nei locali adibiti alla preparazione del cibo.

I tecnici della struttura di igiene degli alimenti e della nutrizione sono intervenuti a seguito di una segnalazione da parte di alcuni avventori che si erano sentiti male dopo aver mangiato pizze ai funghi.

In realtà il personale della Asl ha verificato che gli alimenti erano tutti in ottimo stato di conservazione, funghi compresi. Il problema era un altro: il laboratorio era completamente infestato dai moscerini, così come i locali sul retro.

Inevitabile a quel punto la decisione di sospendere immediatamente l’attività, che non potrà riprendere finché i titolari non avranno dimostrato di aver provveduto a una completa disinfestazione. Oltre alla chiusura sono state applicate sanzioni per un totale di 3mila euro, anche per la mancata applicazione del piano di autocontrollo.

L’improvviso stop all’attività del locale ha fatto infuriare decine di clienti che avevano prenotato un tavolo a cena, approfittando magari della frescura di queste serate estive.