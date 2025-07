Piscina di Punta Sant’Anna, il Comune affida la gestione transitoria alla Rari Nantes Camogli

Recco. “Dopo la rinuncia, improvvisa e inaspettata, del vecchio e storico gestore della piscina abbiamo lavorato senza sosta per garantire la continuità dell’attività natatoria a Recco e oggi possiamo finalmente annunciare un risultato importante per la nostra comunità”. Lo dichiara il sindaco Carlo Gandolfo.

Dopo ben quattro procedure pubbliche indette per individuare un nuovo soggetto gestore dell’impianto, l’amministrazione comunale ha infatti affidato alla Rari Nantes Camogli la gestione dell’infrastruttura fino alla fine di quest’anno. La società sportiva, vista la chiusura dell’impianto di Camogli, ha scelto di partecipare al bando proprio per garantirsi la prosecuzione dell’attività sportiva nei prossimi mesi.

“Abbiamo portato avanti ogni possibile azione per riaprire e mantenere operativa la piscina comunale. Quattro bandi sono la prova concreta della volontà dell’amministrazione di non arrendersi davanti alle difficoltà” sottolinea l’assessore al demanio Giuseppe Rotunno.

“Questa fase transitoria della gestione ci consentirà di offrire una risposta concreta a un bisogno sentito da tanti cittadini e società sportive – aggiunge l’assessora ai Lavori Pubblici Sara Rastelli – ma soprattutto ci permetterà di accompagnare l’impianto fino alla sua chiusura, prevista per dicembre, quando prenderanno il via i lavori di demolizione e ricostruzione della nuova struttura, cofinanziati da Regione Liguria”.

Il Comune prosegue quindi il proprio impegno verso la riqualificazione completa della piscina di Punta Sant’Anna, che rappresenta un presidio sportivo e sociale fondamentale per Recco.

“La piscina riapre temporaneamente, ma con una prospettiva chiara: dotare Recco, nel prossimo futuro, di un impianto moderno, efficiente e all’altezza delle esigenze del territorio“, conclude il sindaco Gandolfo.

“Ringraziamo l’amministrazione comunale di Recco che ha affidato alla Rari Nantes Camogli la gestione della piscina comunale. Una situazione transitoria, che durerà fino alla fine dell’anno, come precisa il sindaco di Recco, Carlo Gandolfo, con cui abbiamo un rapporto di fattiva collaborazione su diversi fronti – commenta il sindaco di Camogli Giovanni Anelli -. Si tratta di una soluzione temporanea che garantisce l’attività sportiva ai nostri atleti, visto che, a Ferragosto, la piscina comunale Giuva Baldini chiuderà per gli annunciati interventi di restyling. La Rari Nantes Camogli si è aggiudicata la gestione della struttura di Punta Sant’Anna partecipando al bando emanato dal Comune di Recco per l’affidamento transitorio della piscina”.

Prosegue Anelli: “I nostri atleti avranno, quindi, la possibilità di allenarsi in un impianto vicino, non solo per la posizione geografica ma anche per le affinità che legano la Pro Recco e la Rari Nantes. Due società che, nel corso degli anni, hanno scritto capitoli importanti nella storia della pallanuoto. Al di là della rivalità sportiva tra i bianconeri di Camogli e i biancocelesti di Recco, in entrambe le realtà sono cresciuti atleti con il pedigree, l’asse tra le due città del Golfo Paradiso permette, in questo caso, di assicurare l’attività natatoria agli atleti e di soddisfare il bisogno sociale. L’amministrazione comunale di Camogli desidera, inoltre, sottolineare il supporto fondamentale della Rari Nantes che, come sempre, mette il proprio impegno e la propria passione a servizio dei nostri giovani”.

La chiusura, tra due settimane, della piscina Giuva Baldini è necessaria per dare corso al progetto di riqualificazione della copertura. I lavori (opere per 3.175.000 euro) partiranno alla fine di agosto.