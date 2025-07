In vico Vegetti e via San Bernardo nuovi spazi per il coworking grazie a Pinqua e Pnrr

«Grazie all’importante lavoro dei nostri uffici, di concerto con la Soprintendenza, andiamo a mettere a disposizione della cittadinanza due locali che, in collaborazione con il Municipio I Centro Est, vogliamo aprire ai residenti del centro storico e a tutta la comunità – dichiara l’assessore Ferrante – Quello di vico Vegetti e via San Bernardo è un doppio intervento di rigenerazione non solo architettonica, ma anche sociale: infatti, nella nostra visione un luogo si rigenera solo se viene vissuto, creando sinergia e reti con chi vive e opera nel centro storico, per creare una sana socializzazione di cui possano beneficiare tutti. Per raggiungere questo obiettivo, sarà fondamentale dialogare con le infinite realtà ed associazioni che animano questa importante porzione di territorio: una sinergia che andrà ad innescare meccanismi sani di rigenerazione sociale. Lavorare con e per i cittadini è la filosofia alla base della nostra idea di amministrazione».

«Oggi riconsegniamo alla cittadinanza due importanti strutture del centro storico completamente riqualificate, garantendo altresì la conservazione degli elementi architettonici di valore storico – commenta la presidente Cosso – Come Municipio faremo la nostra parte per destinare questi locali alla migliore fruizione possibile, lavorando di concerto con il Comune di Genova e con le associazioni interessate alla futura gestione degli spazi: tra queste le realtà che operano nel sociale per le quali intravediamo, come destinazione più consona, l’immobile di vico Vegetti. Invece, per quanto riguarda i locali di via San Bernardo, ci piacerebbe trasformarli in uno spazio attrezzato per lo studio aperto oltre l’orario canonico delle biblioteche pubbliche e, allo stesso tempo in un luogo di condivisione culturale, co-working e aggregazione sociale per gli studenti genovesi e per i fuori sede».

VICO VEGETTI 8/1A

I locali di vico Vegetti (superficie complessiva di 373 mq tra uffici, aree comuni e servizi, superficie esterna), un tempo sede di una compagnia teatrale e, ancor prima, della storica Società Operaia di Mutuo Soccorso (S.O.M.S.) “Lavoratori del Legno”, hanno visto tra gli interventi principali:

negli spazi esterni , la demolizione del vecchio fabbricato e la realizzazione di un cortile interno pavimentato – dotato di aiuole per ospitare future piantumazioni – e di un nuovo portico su cui sono state aggiunte tre nuove vetrate

nei locali interni, un intervento complessivo di riqualificazione: nuovi intonaci e coloriture, nuove pavimentazioni e rivestimenti in gres, rimozione di controsoffitti per portare a vista il solaio in legno, sostituzione delle finestre e delle porte, nuova impiantistica elettrica, idraulica, sanitaria e di climatizzazione estiva ed invernale

Tutti i locali sono ora perfettamente accessibili alle persone con disabilità grazie all’abbattimento delle barriere architettoniche. Nel dettaglio sono stati realizzati:

mattonata e servoscala dall’ingresso

rialzo del piano di calpestio della sala meeting e uffici

rampetta entro lo spessore del muro tra ingresso e sala meeting

I lavori sono stati eseguiti nell’ottica di preservare gli elementi storici preesistenti. In particolare, di concerto con la Soprintendenza, da un lato è stata salvaguardata la targa commemorativa in pietra della S.O.M.S., apposta al muro d’ingresso; dall’altro, è stata recuperata dalla pavimentazione del salone e riposizionata nel porticato la porzione di “seminato” raffigurante lo stemma della S.O.M.S.

Costo totale dei lavori, 810 mila euro.

VIA SAN BERNARDO 22R/22AR

L’immobile di via San Bernardo (superficie complessiva di 98 mq tra uffici, aree comuni e servizi), con un passato da locale di somministrazione ed esercizio di vicinato, è stato oggetto dei seguenti interventi di riqualificazione degli spazi interni:

demolizione di soppalco e tramezze per ottenere un’ampia sala meeting

nuovi intonaci e coloriture

nuove pavimentazioni e rivestimenti in gres

pulitura delle volte in ceramica (open space) e in intonaco antico (ufficio)

realizzazione nuovo blocco bagni

sostituzione di vetrate e porte

Eseguite al contempo opere di riqualificazione acustica tramite pannellatura sospesa a soffitto in sala meeting, con valenza anche estetica.

Inoltre, l’accessibilità per le persone a capacità motoria ridotta è garantita da una rampa metallica amovibile, disposta sul sedime stradale e attivabile a chiamata mediante il pulsante collocato in facciata.

Come da prescrizioni della Soprindentenza, è stato eseguito il restauro dei peducci delle volte e dell’architrave in pietra di promontorio nel primo ufficio.

Costo totale dei lavori, 490 mila euro.