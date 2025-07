Pieve Ligure, le moto dei bagnanti sfrattano le auto dei residenti: “Gravemente danneggiati”

Pieve Ligure. Il Comune traccia parcheggi per gli scooter di chi va al mare dove prima c’erano posti auto per i residenti e puntualmente scoppia la polemica. Succede a Pieve Ligure, dove l’amministrazione guidata dalla sindaca Paola Negro ha rivisto la configurazione della sosta lungo l’Aurelia con un provvedimento che non ha accontentato tutti i cittadini.

“Circa metà dei parcheggi auto residenti sono stati convertiti in posti moto non residenti. Una misura folle, totalmente arbitraria, a nostro avviso illecita e non argomentata – scrive alla nostra redazione Mario Giordano, che non risulta residente a Pieve ma si qualifica come rappresentante di tutti i condomini nelle adiacenze di largo Pagnini e delle attività commerciali della zona -. Questo danneggia gravemente i residenti, costretti ad andare a parcheggiare alla stazione di Pieve, a 10-15 minuti a piedi“.

I posti moto lungo l'Aurelia

La decisione è stata presa dal Comune per risolvere i problemi di ordine pubblico nei pressi dello scalo Demola. “I ragazzi parcheggiavano i motorini in modo casuale sulla strada e i mezzi di soccorso avevano difficoltà a passare – spiega la sindaca Negro – così abbiamo reso Ztl tutta la zona. Abbiamo riservato ai residenti i parcheggi alla Torre, alla Piccola e soprattutto tutti quelli in Aurelia, dove prima era in vigore la zona a sosta limitata con possibilità di parcheggiare per un massimo di due ore e molti andavano a cambiare il disco orario lasciando l’auto in sosta per tutto il giorno”. I nuovi posto moto sono comunque disponibili di notte per le auto.

“Durante l’anno i parcheggi moto rimangono vuoti – lamenta ancora il nostro lettore -. In estate per tre mesi vengono presi d’assalto da ragazzi non residenti che vanno al mare, sporcano, lasciano spazzatura e bottiglie in vetro rotte su marciapiedi e carreggiata. Hanno spostato il problema sotto casa nostra. In Aurelia da sempre abbiamo problemi con il parcheggio, scarso e appena sufficiente a coprire il fabbisogno di chi vi abita e vi paga le tasse. Le attività commerciali necessitano di parcheggi, il giorno e la sera. Su questo tratto erano già presenti 12 posti moto, più che sufficienti a soddisfare l’utenza locale. Ora hanno aggiunto altri 15 posti moto, siamo quasi a 30″.

I cocci di bottiglia nei pressi dei nuovi parcheggi

“Ma alla fine il saldo della sosta per i residenti è positivo – ribatte Negro – tanto che questa è l’unica lamentela che abbiamo ricevuto. Tutto il quartiere della Demola è contento, i commercianti li abbiamo incontrati separatamenti. Problemi di ordine pubblico? Non ce ne sono, lo verifichiamo con le telecamere“.

“Ricordiamo che Pieve Ligure è il secondo Comune più ricco dopo Portofino per reddito pro capite – conclude Mario Giordano -. Paghiamo tasse, Imu e Tari importanti. Di conseguenza vorremmo essere tutelati dalla nostra amministrazione per il diritto sacrosanto al parcheggio auto residenti“. “Una considerazione vagamente classista”, chiosa la sindaca.