Pieve Ligure, il festival “Scali a mare” si chiude sabato 9 agosto con Dario Vergassola

Pieve Ligure. Lo “Scali a mare Pieve Ligure Art Festival” si conclude con lo one man show di Dario Vergassola: una ventata di ironia e risate nel pieno dell’estate nello scenario naturale di una scogliera affacciata sul Mediterraneo.

“Storie sconcertanti” del comico e scrittore spezzino sarà allo Scalo Torre di Pieve Ligure, nella Città Metropolitana di Genova, sabato 9 agosto 2025 alle ore 21. Vergassola ripropone parte del suo ricchissimo repertorio di interviste comiche. Ormai neanche gli animali sfuggono alle interviste di Dario Vergassola, che li invita ad esprimersi sul tema della crisi ecologica e sul rapporto tra uomo e Natura. Il risultato è uno spettacolo dal ritmo irresistibile, che non mancherà di scalfire le convinzioni più radicali, riflettere sul presente, e dare un’iniezione di vita alla nostra autoironia. Maestro della battuta, l’artista spezzino racconta le sue vicissitudini di vita e di carriera con la sua imprevedibile e cinica vis comica. A teatro e nei suoi libri (ad esempio “La ballata delle acciughe” e “Liguria, terra di mugugni e di bellezza; guida ironico-sentimentale”, editi da Mondadori) ha spesso raccontato il suo rapporto con il mare alle Cinque Terre, dove ha origine la sua famiglia. Non mancherà di farlo a Pieve, su una terrazza affacciata sul Mediterraneo.

In questa occasione sarà in vendita il libro “Liguria terra di mugugni e di bellezza” di Dario Vergassola, edito da Mondadori.

Gli scali sono piccole baie, approdi ricavati fra gli scogli per mettere i gozzi in mare, a cui si accede dall’Aurelia tramite brevi viottoli chiamati “creuze”. In questi angoli di Mediterraneo tanto amati dai liguri, Teatro Pubblico Ligure da diciotto anni ambienta lo “Scali a mare Pieve Ligure Art Festival”, ideato e diretto da Sergio Maifredi. Lo spettacolo inizia al calar del sole. Appuntamento alle 21. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Per chi usa i mezzi privati è disponibile il parcheggio nei pressi della stazione Ferroviaria di Pieve Ligure. In caso di pioggia si terrà al Teatro Massone di Pieve Alta. Informazioni al numero 351 4472182 (solo whatsapp) o info@teatropubblicoligure.it o al numero 010 3462247 del Comune di Pieve Ligure o su whatsapp 370 3790510 della Pro Loco Pieve Ligure. Per aggiornamenti www.teatropubblicoligure.it

Lo “Scali a mare Pieve Ligure Art Festival” è prodotto da Teatro Pubblico Ligure, con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Liguria e Comune di Pieve Ligure, con la collaborazione della Pro Loco di Pieve Ligure.