Piciocchi in Valbisagno con i ‘Sì Skymetro’: “Giunta Salis irresponsabile”

Genova. L’ex sindaco reggente Pietro Piciocchi, oggi consigliere comunale di Vince Genova, ha visitato sabato mattina alcuni cittadini della Valbisagno per discutere dello Skymetro e ribadire il suo sostegno al progetto, come noto contrastato dalla giunta della sindaca Silvia Salis.

“Martedì porteremo in consiglio comunale la discussione sull’ordine del giorno – ha detto Piciocchi – per chiedere alla giunta Salis di assumersi fino in fondo le proprie responsabilità. Dire no allo SkyMetro non è solo una scelta politica, ma comporta anche gravi implicazioni legali: c’è il concreto rischio di dover restituire quasi 20 milioni di euro al Ministero, con potenziali ricadute pesantissime per le casse del Comune”.

“Non vorremmo trovarci a dicembre con nuove tasse nel bilancio per ripianare questo errore, facendo pagare alla cittadinanza una scelta che non condivido”, attacca Piciocchi, denunciando quella che ha definito “irresponsabilità da parte della giunta nel prospettare soluzioni alternative. Sta illudendo i cittadini della Valbisagno promettendo progetti alternativi che sono già stati analizzati in passato e che, semplicemente, non esistono. L’unica certezza, oggi, è che la Valbisagno continuerà a non avere risposte ai suoi problemi di mobilità per molti anni ancora”.

Piciocchi ha incontrato alcuni cittadini che hanno esposto striscioni a favore dello Skymetro: “In un sabato estivo, la loro presenza dimostra un forte senso civico e un impegno che non si piega alla rassegnazione. Continueremo a far sentire la nostra voce per una mobilità moderna, sostenibile e concreta per la Valbisagno”, ha concluso.