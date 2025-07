In piazza Caricamento arrivano due nuovi chioschi

Genova. Nella rinnovata piazza Caricamento arrivano due nuovi chioschi di cibo e bevande.

Il Comune aveva avviato un’indagine tramite invito pubblico per individuare eventuali soggetti disposti a installare i due chioschi e a gestirli per sei anni, e alla luce delle manifestazioni di interesse ha deciso di assegnare lo spazio pubblico alla società genovese Bar Luna Acquario SAS.

I chioschi verrano installati al confine con i cancelli d’accesso all’area del Porto Antico, in prossimità dell’ufficio informazioni turistiche, e potranno vendere cibo e bevande, ma non alcol. L’obiettivo, come si legge nella determinazione dirigenziale, è “valorizzare il contesto urbano, evitando situazioni di degrado”.

La nuova piazza Caricamento era stata aperta al pubblico a inizio aprile, dopo un lungo cantiere che è valso un investimento da 1.6 milioni di euro finalizzato a riqualificare l’intera area. Il risultato finito non aveva però convinto tutti.

Gli operai hanno realizzato 22 vasconi di metallo in cui sono state sistemate altrettante piante di jacaranda, che non garantiscono però, almeno in queste prime fasi di piantumazione, un’ombra sufficiente ad alleviare il calore generato dalla spianata di cemento e dalle vasche metalliche, su cui sono installate le sedute.