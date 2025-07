Piaggio Aero, Baykar ha scelto: Giovanni Tomassini è il nuovo amministratore delegato

Villanova d’Albenga. Il consiglio di amministrazione di Baykar Piaggio Aerospace Spa – la nuova società cui sono stati conferiti i complessi aziendali di Piaggio Aero e Piaggio Aviation in amministrazione straordinaria – ha annunciato oggi la nomina di Giovanni Tomassini, l’attuale chief operating officer, come nuovo amministratore delegato della società.

Classe 1964, master in ingegneria meccanica al Politecnico di Milano, Tomassini è entrato in Piaggio Aerospace nel 2009. In precedenza, ha lavorato in Ansaldo Sistemi Industriali e in Aermacchi, società quest’ultima in cui ricopriva il ruolo di Production Manager.

“La nomina di Giovanni rappresenta una scelta di continuità e di fiducia nelle professionalità dell’attuale management”, ha dichiarato Haluk Bayraktar, Ceo di Baykar e presidente del Cda di Baykar Piaggio Aerospace.

“Dopo gli anni dell’amministrazione straordinaria, la società può ora ripartire con una nuova visione industriale, capace di coniugare l’eredità di Piaggio Aerospace con l’innovazione e le competenze di Baykar: l’esperienza di Giovanni sarà determinante per rendere concreto questo percorso e guidare l’azienda in una nuova fase di sviluppo e crescita internazionale”.