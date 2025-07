Per l’ex primario del pronto soccorso del Galliera da Tursi un incarico per soluzioni strategiche in tema di sanità

Genova, La sindaca di Genova Silvia Salis ha conferito l’incarico, a titolo gratuito, per due anni, per l’individuazione e proposizione di soluzioni strategiche in materia di sanità riguardanti la città di Genova a Paolo Cremonesi, già dirigente medico di ll livello – Primario S.C. Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza E.O. osp. Galliera di Genova dal 2002 ad aprile 2025 e ora consulente medico per il nosocomio genovese.

Il provvedimento nasce dall’esigenza di promuovere i temi della salute e dell’ambiente, sia dal punto di vista dell’innalzamento dell’aspettativa di via sia per quanto riguarda gli interventi infrastrutturali impattanti sul benessere della comunità

Al dottor Cremonesi saranno altresì delegate le interlocuzioni con gli uffici regionali competenti in materia e vedrà come assessorato di riferimento quello al Welfare, Servizi Sociali, Famiglie, Terza Età, Disabilità.