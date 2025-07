A Granarolo la festa per i 100 anni del “partigiano Pino” Giuseppe Bordo

Genova. Oggi a Granarolo, la famiglia, gli amici e oltre 60 persone si sono riunite per festeggiare un traguardo straordinario: 100 anni di vita vissuta con intensità, dignità e spirito.

Nato a Genova, nella zona di San Francesco da Paola, precisamente San Rocco, Giuseppe Bordo, ultimo di sei fratelli e una sorella, è cresciuto in tempi difficili ma con uno spirito indomito. Per non entrare nell’arma, si rifugiò presso il nonno Andrea, nascondendosi per un periodo e iniziando così la sua latitanza, che lo porterà a scrivere una pagina di storia personale e collettiva.

Durante la Resistenza, prese il nome di battaglia “Pino”, unendosi ai partigiani. A Torriglia, nella zona di Costa di Paglia, durante un rastrellamento di tedeschi e mongoli, si nascose per tre giorni sotto un albero, nutrendosi la notte grazie alla generosità della padrona del terreno.

Partigiano, lavoratore, appassionato della vita, Giuseppe è stato tassista e camionista, sempre curioso, attento all’attualità, grande tifoso del Genoa, amante delle passeggiate nei boschi a cercar funghi, delle parole crociate e della lettura.

È oggi l’ultimo dei suoi fratelli, tutti mancati nel tempo, tra cui la sorella scomparsa all’età di 101 anni. Una famiglia forte, longeva, unita da valori profondi.

Ora vive serenamente a Granarolo, circondato dall’amore dei suoi cari e dalla gratitudine di tutti noi che oggi celebriamo la sua memoria, la sua storia e il suo esempio.

Alla festa ha preso parte anche Mattia Piccardo, consigliere del municipio 2 Centro Ovest, in rappresentanza del municipio con delega del Presidente, accolto calorosamente dalla famiglia.