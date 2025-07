Genova. E’ stata rimossa questa mattina su disposizione della Procura di Genova, la palma di piazza Paolo da Novi che lo scorso marzo crollò durante un temporale colpendo mortalmente Francesca Testino, donna genovese residente del quartiere.

Il tronco della grande palma è rimasto nell’aiuola per quasi quattro mesi, a disposizione delle autorità per tutte le verifiche sulla scenda dell’incidente per il quale sono ancora in corso le indagini: lo scorso maggio è partita la perizio che si è occupata anche dello stato dell’aiuola e di interferenze con le radici di lavori di posa di infrastrutture, oltre che dello stato di manutenzione della palma.

Oggi però la palma lascia definitivamente il triste luogo della tragedia: il tronco è stato prima assicurato con un imbrago speciale, per poi essere sollevato e caricato su un camion. Sarà portata presso la caserma dei carabinieri di Sturla, dove sarà ancora conservata in caso di necessità legate al procedimento giudiziario.