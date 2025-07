Pallavolo, Serie C e Serie D: ecco i gironi liguri

Genova. Il Comitato regionale Liguria, nella sua seduta del 25 luglio, ha ratificato gli organici definitivi per la stagione 2025/2026 per i campionati regionali di Serie C e Serie D maschili e femminili, anche alla luce delle cessioni ed acquisizioni di diritti intervenute e ed ai ripescaggi resi necessari dalle rinunce all’iscrizione di due squadre di serie D maschile

La Serie C femminile avrà 14 partecipanti ed inizierà il 18 ottobre. Sarà così composta: Celle Varazze Volley, Cogovalle, Ligurmar Santa Sabina, AGV Campomorone, Albaro Volley, Tigullio Sport Team, Wonder Volley VGP, Volare Volley, Admo Volley, Villa Levi Golfo di Diana, Pallavolo Futura, Rainbow Volley La Spezia, Quiliano Volley, Volley Colombiera Ameglia Project.

Saranno 24 le squadre in Serie D, suddivise in due raggruppamenti. Si parte il 18 ottobre.

Girone A: Nuova Lega Pallavolo Sanremo, Corradini Arma di Taggia, Imperia Volley, Golfo di Diana, Volley Team Finale, Sabazia Ecosavona, Acqua Calizzano Carcare, Albisola Pallavolo, Celle Varazze Volley, Cogovalle, Volare Volley, Sant’Antonio.

Girone B: Cogovalle Tsunami, Virtus Sestri, Volleyscrivia, Paladonbosco Genova, Serteco Volley School, Wonder Normac AVB, Cus Genova, Pink Volley Genova, Audax Quinto, Scuola di Pallavolo Carasco, Pallavolo Spezia, Volley Santo Stefano di Magra.

Girone unico a 12 squadre, una in più della scorsa stagione, per la Serie C maschile, al via il 25 ottobre: Sant’Antonio, Colombo PSA Italy, Admo Volley, Ligurmar Movimento Ragazzi, Grafiche Amadeo Sanremo, Abc Volley La Spezia, Pallavolo Liguria Vbc Cus, Volley Team Finale, Sabazia Ecosavona, Villaggio Volley, Pallavolo Futura Avis Bertoni, Colombo Infissi Molinari.

Alla Serie D maschile parteciperanno 16 squadre, una in più dell’anno scorso, suddivise in due gruppi. Primi incontri il 25 ottobre.

Girone A: Imperia Volley, Volley Team Finale, Fragranze Pallavolo Carcare, Albisola Pallavolo, Colombo Farmacia Ghersi, Sant’Antonio, Albaro Volley, Acli Santa Sabina.

Girone B: Movimento Ragazzi Santa Sabina, Cus Genova, Volley Uscio, Psm Rapallo, Admo Volley, Volley Sestri Levante, Nuova Pallavolo San Giovanni, Abc Volley La Spezia.