Pallavolo, i gironi: undici avversarie toscane e due liguri per la Normac Genova

Genova. Sono stati ufficializzati i gironi dei campionati dalla Federazione Italiana Pallavolo per la stagione 2025/2026.

In campo femminile la Serie A1 conta ancora 14 formazioni; in Serie A2 le partecipanti sono 19 (lo scorso anno erano 20). In Serie B1 sono 56 le squadre al via; alla Serie B2 prenderanno parte 140 compagini suddivise in 10 gironi.

Nel girone F della Serie B2 femminile troviamo Albisola Pallavolo, Albenga Volley e Normac Volley Genova. Tutte toscane le altre undici squadre: Prato Volley Project, Rinascita Firenze, Liberi e Forti, Pallavolo I’Giglio, Carpe Diem Volley, Empoli Pallavolo, Chianti Volley, Volley Cecina, Volley Livorno, Pallavolo Versilia, VBC Pontedera.

In ambito maschile, numeri immutati in Superlega con 12 squadre, in Serie A2 con 14 e in Serie A3 con 21. Alla Serie B parteciperanno 110 società (2 in meno dello scorso anno), suddivise in 8 gironi.

Nel girone A della Serie B maschile è stata inserita l’Albisola Pallavolo. Affronterà sette squadre lombarde, cinque piemontesi e un’altra ligure: Res Volley, Diavoli Rosa, Zeroquattro, Caronno Pertusella Volley, Stella Azzurra Malnate, Pallavolo Saronno, Volley Garlasco, Novi Pallavolo, VBC Mondovì, Sant’Anna Pescatori, Valli di Lanzo, Volley Parella Torino, Nuova Pallavolo San Giovanni.

Il via ufficiale alla stagione è fissato per il weekend dell’11 e 12 ottobre, quando si disputeranno le prime giornate dei vari campionati.