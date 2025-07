Palazzo Ducale, Salis ha scelto: Armella verso la presidenza, nel direttivo Morettini e Wolfson

Genova. Confermate le indiscrezioni lanciate dieci giorni fa da Genova24: Sara Armella entra nel consiglio direttivo di Palazzo Ducale e si avvia a diventare presidente al posto di Beppe Costa, nominato da Bucci all’inizio del secondo mandato.

La sindaca di Genova Silvia Salis, come previsto dagli statuti del Comune e della Fondazione, ha indicato i nominativi dei tre nuovi membri e i nuovi componenti del comitato dei fondatori.

Insieme a Sara Armella, “sulla base della fiducia e dei requisiti di professionalità, qualificazione ed esperienza”, viene confermato Mitchell Wolfson, mentre al posto di Franco Bampi è stato designato Massimiliano Morettini, già in odore di assessorato alla Cultura prima che la scelta ricadesse su Giacomo Montanari. Presidente e vicepresidente saranno indicati formalmente dal consiglio direttivo tra la terna di nomi proposta dal Comune. La convocazione spetta al collegio dei revisori dei conti.

Con gli stessi criteri sono stati ritenuti idonei a ricoprire gli incarichi relativi al comitato dei fondatori Linda Alfano e Marco Ansaldo.

Sara Armella, nata a Savona, avvocata esperta in diritto tributario riconosciuta in ambito internazionale. Grande appassionata di arte e teatro. Ha fondato lo studio Armella e associati dopo aver collaborato a lungo con il professore Victor Uckmar. Docente alla Bocconi e direttore scientifico della scuola di alta formazione Arcom, è parte del board sul commercio doganale e internazionale di Confindustria. E’ autrice di articoli scientifici, monografie e saggi. È stata nei cda di Banca Carige e Cesare Ponti, di Ferservizi (Fs) e di Autogas Nord.

Dal 2007 al 2011 Sara Armella è stata presidente di Spim, società immobiliare del Comune di Genova, e poi dal 2011 al 2025 presidente della Fiera di Genova durante gli anni dell’avvio del percorso che ha portato, progressivamente, all’assorbimento in Porto Antico spa.

Scorrendo il curriculum di Sara Armella si nota un curioso incrocio proprio con l’ex direttrice di Palazzo Ducale, Serena Bertolucci: entrambe nel 2023 sono entrate nel consiglio di reggenza della sede di Genova di Banca d’Italia.

A proposito non dovrebbe essere sostituita la direttrice del Ducale, Ilaria Bonacossa, vincitrice un anno e mezzo fa del bando di selezione pubblico e con un contratto della durata di quattro anni, ma pare che dal Comune sia stata sollecitata una verifica sull’andamento dell’ente in questa prima fase di direzione.

Tra le nomine da rinnovare, parlando ancora di istituzioni culturali, ci sono quelle del consiglio di amministrazione e della presidenza della rete di Musei del mare e delle migrazioni. Attualmente il presidente è Mauro Iguera e i consiglieri sono Paolo Clerici, Maurizio Daccà e Paolo Novella.

Chi sono gli altri profili scelti dal Comune

Massimiliano Morettini, imprenditore, è laureato in Filosofia. Ha esperienza come formatore su svariati argomenti, tra cui creazione eventi culturali e creazione d’impresa. È stato presidente di Arci Liguria, consigliere e assessore comunale e ha fatto parte di consigli di amministrazione e collegi sindacali come rappresentante del Comune di Genova.

Mitchell Wolfson jr., nato in Florida, si è laureato alla Princeton University, e specializzato alla Johns Hopkins University-Paul H. Nitze SAIS a Washington e Bologna. Ha lavorato per alcuni anni nel corpo diplomatico degli Stati Uniti, come viceconsole a Torino e a Genova. Nel capoluogo ligure ha aperto una sede della Wolfsoniana. Dopo un lungo affidamento iniziato nel 1999, Wolfson ha donato nel 2007 la collezione genovese alla Fondazione regionale Cristoforo Colombo, successivamente trasformata in Fondazione regionale per la Cultura e lo Spettacolo. In questo lungo periodo le attività della collezione sono state sviluppate grazie al contributo del Comune di Genova e della Regione Liguria. Nel 2014, a seguito della fusione per incorporazione della Fondazione regionale per la Cultura e lo Spettacolo con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, la proprietà e la gestione della collezione è passata a quest’ultima.