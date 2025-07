Ospedali Galliera ed Evangelico esclusi dai fondi regionali, il Pd: “Si rischiano conseguenze devastanti”

Genova. “Gli ospedali Galliera ed Evangelico devono essere fatti rientrare tra i beneficiari del riparto delle risorse regionali per la copertura del disavanzo sanitario e dei rimborsi farmaceutici: la loro natura pubblica deve essere chiarita una volta per tutte col ministero dell’Economia e delle Finanze per superare questo impasse che non fa altro che indebolire due presidi importantissimi per la nostra Regione e non solo”. Lo chiedono il capogruppo del Pd in Regione Armando Sanna e la vicecapogruppo Katia Piccardo dopo la risposta fornita ieri in aula dall’assessore alla Sanità Massimo Nicolò.

Come ha spiegato ieri Nicolò, il Mef considera il Galliera a tutti gli effetti una struttura privata e per questo la Regione, per la prima volta, non ha potuto erogare i rimborsi nonostante le criticità finanziarie dell’ente ospedaliero fossero analoghe a quelle di altre aziende, con un disavanzo di circa 17 milioni di euro nel 2024.

“La giunta – ha detto l’assessore – ha avviato l’iter per modificare la legge regionale di riordino del sistema sanitario regionale con un disegno di legge che modificava la natura giuridica dell’ospedale Galliera in una natura giuridica pubblica“. Rispetto all’ospedale Evangelico, Nicolò ha rilevato che le problematiche economiche sono notevolmente inferiori, ma ha assicurato comunque l’impegno della giunta per risolvere la questione.

“Questa esclusione rischia di privare il sistema sanitario pubblico di risorse fondamentali per continuare a garantire la continuità assistenziale sul territorio, con conseguenze devastanti sia in termini di funzioni che di prestazioni ai cittadini – rimarcano Sanna e Piccardo -. Questo tentativo di esclusione preoccupa fortemente anche i lavoratori e loro rappresentanti. Non possiamo accettare che la già sofferente sanità ligure subisca ulteriori tagli per una questione meramente burocratica che va superata senza se e senza ma, per evitare conseguenze devastanti sulla tenuta dell’intero sistema. Dall’assessore abbiamo altresì richiesto e ottenuto l’impegno a tutelare tutti i poli dei due enti ospedalieri, senza alcuna esclusione. Respingeremo con forza qualsiasi altra prospettiva”.