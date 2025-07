Ospedale Gaslini, Uil Fpl: “Grave carenza di infermieri e Oss, chiediamo assunzioni subito”

Genova. La Uil Fpl denuncia nuovamente “la grave carenza di personale infermieristico e Oss al Gaslini, una situazione che si trascina da troppo tempo e che, come da consuetudine, si aggrava ulteriormente durante il periodo estivo”.

“Nonostante le nostre tempestive e ripetute sollecitazioni, non abbiamo ricevuto risposte concrete dall’amministrazione, se non l’aumento del carico di lavoro per il personale in servizio che, seppur logorato e stremato, è chiamato continuamente a sopperire alle carenze croniche ed improvvise – spiega il sindacato -. La stessa situazione si verifica nei poli del Gaslini diffuso, dove la carenza di personale si somma ad altre criticità organizzative e gestionali, non imputabili solo al Gaslini ma anche a Regione Liguria. Il progetto Gaslini diffuso ha numerose e ben note problematiche mai risolte, se non grazie alla professionalità, alla competenza, al senso di responsabilità e del dovere delle lavoratrici e dei lavoratori.

Per questi motivi la Uil Fpl chiede “un percorso di assunzioni di personale infermieristico per riequilibrare la dotazione organica e colmare il gap creato da pensionamenti e lunghe assenze, l’assunzione di personale Oss attingendo dalla graduatoria regionale ancora aperta ma prossima alla scadenza e dalla graduatoria spezzina, l’apertura di una nuova graduatoria per amministrativi derivante dal concorso per assistente amministrativo del Gaslini, per coprire quei settori strategici che spesso vengono lasciati in secondo piano”

“È necessario un intervento immediato e concreto per garantire la qualità dell’assistenza e il benessere del personale”, conclude la segreteria del sindacato.