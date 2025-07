Sanità, sopralluogo del Pd all’Evangelico: “Presidio fondamentale, sia riconosciuta la funzione pubblica”

Genova. Sopralluogo del capogruppo Pd in Regione Armando Sanna e della vicecapogruppo Pd Katia Piccardo negli ospedale Evangelico e Micone, il primo escluso dai pagamenti del Mef.

“L’ospedale Evangelico rappresenta un presidio sanitario fondamentale per il ponente genovese, un punto di riferimento essenziale per i cittadini – fanno saper Piccardo e Sanna – Siamo venuti qui per visitare la struttura, incontrare il personale, ascoltarlo, ma anche per tenere alta l’attenzione delle istituzioni su questo ospedale, per il quale torniamo a chiedere, come abbiamo già fatto in aula, il riconoscimento della funzione pubblica. Rimane infatti incomprensibile il no della giunta alla nostra proposta di assicurare all’ospedale l’accesso a fondi regionali”.

“L’Evangelico partecipa attivamente nella rete dell’emergenza-urgenza territoriale, offre prestazioni specialistiche di alta complessità e svolge funzioni essenziali in stretta collaborazione con la Asl3 nella gestione dei presidi di Voltri e Castelletto – proseguono – Per questo riteniamo che il riconoscimento della sua funzione pubblica sia un atto fondamentale e dovuto per il ruolo che l’ospedale svolge quotidianamente, salvaguardando un presidio perfettamente integrato nel territorio e nella rete ospedaliera cittadina. L’Evangelico insieme all’ospedale Micone, che abbiamo visitato sempre questa mattina, sono per il ponente punti di riferimento importanti per i cittadini e la loro cura anche per le eccellenze mediche che sanno rappresentare”.