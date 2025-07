Ospedale Evangelico escluso dai pagamenti del Mef, Cisl Fp: “La Regione ha dato rassicurazioni”

Genova. La Cisl Fp Liguria è moderatamente ottimista sulla risultazione del problema del mancato pagamento delle spese mediche da parte del Mef che ha investito due delle maggiori realtà ospedaliere genovesi, il Galliera e l’Evangelico.

Gabriele Bertocchi, segretario generale regionale Cisl Fp, spiega: “Tutto deriva dallo status a carattere privatistico che entrambi i nosocomi condividevano. Nonostante questa caratteristica, ospedale Galliera ed Ospedale Evangelico Internazionale, hanno sempre svolto un fondamentale ruolo all’interno del sistema sanitario pubblico, caratterizzandosi come importanti pedine della sanità regionale. Qualche giorno fa, la Regione ha ratificato questa condizione ufficializzando la dimensione di ente pubblico per il Galliera, risolvendo tutti quei problemi che si sarebbero comunque concretizzati in un grosso ammanco di finanziamento dal punto di vista delle risorse”,

Andrea Manfredi, segretario regionale Cisl Fp Liguria, aggiunge: “Oggi questa ratifica manca ancora all’Ospedale Evangelico, che ricordiamo, attraverso una convenzione che durerà fino al 2040, ha effettuato un importante e positivo intervento a favore del vecchio ospedale di Voltri che versava in condizioni che non sentiamo a definire disastrose. Nel contesto di un incontro sulla sanità regionale, la questione è stata sollevata da Cisl Fp Liguria di fronte all’assessore Nicolò e al Direttore del dipartimento salute e servizi sociali Bordon, come primaria ed assolutamente impellente. Rispondendo alle nostre sollecitazioni, entrambi hanno dato rassicurazioni per l’Ospedale Evangelico. Un ente che ha alle proprie dipendenze 650 lavoratori impegnati in due strutture pubbliche che erogano servizi sanitari per tutta la popolazione del territorio, spesso interagendo con molte altre aziende sanitarie pubbliche, necessita di una attenzione particolare, che conduca ad una soluzione nel più breve tempo possibile”.