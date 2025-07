Orientamenti Summer fa tappa a Recco: Ferro: “Sold out con oltre 130 iscritti”

Recco. Tutto esaurito ieri a Recco per la tappa di Orientamenti Summer, con oltre 130 tra studenti e genitori presenti nella Sala Polivalente “Franco Lavoratori”, a conferma del grande interesse del territorio per le iniziative promosse da Orientamenti.

Prosegue così il successo del format estivo dedicato all’orientamento scolastico e universitario, promosso da Regione Liguria in collaborazione con Università di Genova e Ufficio Scolastico Regionale, pensato per aiutare studenti e famiglie a compiere scelte consapevoli sul percorso formativo dopo le scuole medie e superiori.

Ad aprire ufficialmente i lavori è stata l’assessore regionale alla Formazione, Simona Ferro, che ha sottolineato il valore di un’iniziativa capace di accompagnare concretamente i giovani liguri in una fase cruciale della loro crescita. A seguire, ha portato il saluto della città il sindaco di Recco, Carlo Gandolfo, evidenziando l’importanza per il territorio di ospitare momenti di confronto e formazione aperti a tutta la comunità.

“Il successo di oggi dimostra quanto sia sentito il bisogno di accompagnamento e orientamento tra i nostri giovani e i loro genitori – ha dichiarato Simona Ferro –. Orientamenti non è solo un evento, ma un percorso che Regione Liguria porta avanti tutto l’anno, vicino alle esigenze delle famiglie. Siamo orgogliosi di essere sempre in prima linea e di portare le nostre eccellenze in tutto il territorio regionale.”

“Anche questa tappa conferma la bontà del format e l’efficacia di una programmazione attenta e strategica – ha aggiunto Marco Scajola, assessore alla Programmazione del Fondo Sociale Europeo –. Attraverso il Fondo Sociale Europeo continuiamo a sostenere progetti concreti, capaci di generare impatto positivo su studenti, lavoratori e chi è in cerca di nuove opportunità.”

Il tour proseguirà il 9 luglio a Campoligure, il 14 luglio a Dolceacqua, per concludersi il 16 luglio a Genova.