Ordinanza antismog, Giampedrone: “La scadenza non è piovuta dal cielo, rispetto del cronoprogramma è un atto dovuto”

Genova. “Il termine del 30 giugno non è piovuto dal cielo né è frutto di scelte arbitrarie: è la scadenza indicata nel piano approvato alla fine del 2024, dopo un lungo lavoro congiunto con i Comuni. Due proroghe erano già state concesse negli anni scorsi, prima per l’emergenza legata al crollo del ponte Morandi, poi per il Covid. Ma oggi, nel 2025, non ci sono più i margini per ulteriori slittamenti”. Lo ha detto l’assessore all’Ambiente di Regione Liguria Giacomo Raul Giampedrone, replicando alle affermazioni dell’assessore del Comune di Genova Emilio Robotti. Il neoassessore comunale alla mobilità aveva detto a Genova24 che alla Regione Tursi chiederà una rimodulazione dell’ordinanza anche per gli Euro4.

“Le proroghe erano possibili solo fino a quando è stato approvato dalla giunta il piano ed è terminata la fase emergenziale: la procedura europea impone tempistiche stringenti e il rischio concreto di sanzioni. Non si tratta di formalità, ma di proteggere l’ambiente e la salute dei cittadini», aggiunge Giampedrone.

“Detto questo, va ricordato che il nuovo piano regionale della qualità dell’aria andrà in consiglio regionale a breve e sarà sottoposto all’aula. Se il centrosinistra riterrà di chiedere di mitigare le misure e l’aula vorrà accogliere questa impostazione ne prenderemo atto. Non solo: la responsabilità di applicare le norme previste da Regione sulla base di indicazioni di legge a tutela della salute dei cittadini spetta a chi amministra, cioè ai comuni. Non è Regione che deve decidere se dare corso alle contromisure previste in caso di sforamenti dei limiti. Crediamo che un’amministrazione comunale che fa del rispetto ambientale, della tutela della qualità dell’aria, della sostenibilità le proprie bandiere faccia fatica a spiegare di non emanare e far applicare l’ordinanza prevista. E questo ben conoscendo non solo i rischi di sanzioni in cui potrebbe incorrere, ma soprattutto che in ballo c’è la salute dei cittadini. Quando ci si assume la responsabilità di governare non si hanno né scadenze né proroghe”.