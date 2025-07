Ordinanza antismog, a Genova in arrivo nuove deroghe. Possibile il rinvio per i diesel Euro 5

Genova. Sono in arrivo nuove deroghe all’ultima ordinanza antismog del Comune di Genova, quella che vieta la circolazione nell’area centrale alle auto diesel Euro 4 o categorie inferiori come risposta alla procedura di infrazione europea per l’inquinamento da biossido di azoto. E ci sono buone speranze che l’ulteriore limitazione ai danni degli Euro 5, attualmente prevista dal 1° ottobre 2025, possa slittare almeno di qualche mese. È l’esito dell’incontro avvenuto oggi tra l’assessore regionale all’Ambiente Giacomo Giampedrone e gli assessori comunali Emilio Robotti (Mobilità sostenibile) e Silva Pericu (Ambiente).

“Il piano regionale della qualità dell’aria, approvato a gennaio, ha superato la valutazione ambientale strategica e tornerà in giunta a settembre prima di andare in commissione e poi in Consiglio regionale – spiega Giampedrone -. Se le misurazioni derivanti dall’applicazione dell’ordinanza sugli Euro 4, appena emanata dal Comune, mostreranno già un miglioramento, valuteremo la possibilità di prorogare il termine per gli Euro 5 da ottobre 2025, scadenza europea, ai primi mesi 2026. Abbiamo chiesto al Comune di fornirci più dati possibili e di aumentare controlli e monitoraggi, in modo da corroborare l’ipotesi di rinviare lo stop”.

Ordinanza antismog, nuove deroghe per i diesel Euro 4

Nel frattempo Tursi ha le mani libere per correggere il tiro e accogliere le numerose richieste arrivate agli uffici per smorzare l’impatto dei divieti. “Stiamo lavorando su una possibile revisione, nel senso di ampliare le deroghe già previste, anche sulla base delle sollecitazioni ricevute – riferisce Robotti -. A giorni faremo un’integrazione, probabilmente la prossima settimana“. “Qualunque decisione su eventuali deroghe resta nella disponibilità e competenza del Comune – conferma l’assessore regionale -. Ovviamente abbiamo auspicato che, qualunque decisione assumano, lo sforzo sia diretto a mantenere l’efficacia della misura. L’obiettivo è rientrare il prima possibile nei limiti di legge relativi ai parametri di biossido di azoto nelle due stazioni di via Buozzi e corso Europa, le uniche in cui si sono rilevati superi”.

Già allo stato attuale l’ordinanza contiene una serie di eccezioni, ad esempio per visite e dimissioni da ospedali e case di cura, autocaravan, veicoli pubblici, veicoli storici, viaggi verso officine o carrozzerie, mezzi adibiti al trasporto disabili. Una deroga ancora più ampia potrebbe riguardare l’ospedale Galliera, che ricade totalmente nella zona dei divieti più stringenti, e alcuni spostamenti per ragioni lavorative. In ogni caso non sembrano in discussione né il perimetro di applicazione (la cosiddetta Area 1 che abbraccia tutto il centro fin sotto la circonvallazione a monte, Carignano, parte del Lagaccio e di San Teodoro e alcune strade di San Fruttuoso e Marassi) né i giorni e gli orari, dal lunedì al venerdì nella fascia 7-19. Per ora, finché non saranno installati tutti i nuovi cartelli, non scatteranno le multe.

Incentivi per la sostituzione dei veicoli inquinanti

Nel frattempo si cercherà di sbloccare ulteriori risorse per gli incentivi destinati a chi rottama un veicolo inquinante per acquistarne uno ibrido o elettrico, o almeno sostituire lo scooter con un modello Euro 4. Il bando è sempre aperto (al momento la scadenza per le domande è fissata a fine 2026) e sono previsti contributi fino a 9mila euro a patto di volersi liberare della proprio moto o scooter Euro 1 (Euro 2 se due tempi) oppure di un’auto Euro 1 (benzina) o Euro 5 (diesel), comprese ovviamente tutte le categorie inferiori. È possibile anche acquistare una bici elettrica (massimo 800 euro di contributo) senza alcun mezzo da rottamare.

Per ora il Comune di Genova ha in pancia 9,8 milioni di euro concessi dal ministero dell’Ambiente attraverso la Regione, parte di una dotazione complessiva di 29 milioni che riguarda anche La Spezia. All’inizio della prossima settimana Giampedrone chiederà un confronto urgente col Mase, in prima battuta per svincolare Genova dalla Spezia, ma in ogni caso con l’obiettivo di procedere all’erogazione dei fondi il prima possibile.