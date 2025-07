Incidente sul lavoro a Sturla, operaio folgorato: in codice rosso al San Martino

Genova. Incidente sul lavoro venerdì mattina in via Tigullio, a Sturla, dove un operaio di 40 anni è rimasto folgorato.

L’uomo, dipendente di una ditta in appalto a Enel, stava lavorando quando ha ricevuto la scossa. Subito soccorso dai colleghi, è stato poi accompagnato in ospedale al San Martino in codice rosso da ambulanza e automedica.



Presente sul posto anche anche il nucleo Psal del Levante per gli accertamenti. Le condizioni dell’uomo, una volta arrivato in ospedale, si sono stabilizzate, ma è stato subito preso in carico dall’equipe medica.