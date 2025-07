Nuovo crematorio a Staglieno, cantiere anche in piazzale Resasco: la variante per i sottoservizi

Genova. E’ stata approvata in questi giorni una variante al progetto del nuovo crematorio del Cimitero di Staglieno, attualmente in costruzione: secondo quanto richiesto dai costruttori, infatti, è stato modificato il passaggio dei sottoservizi relativi al nuovo impianto, che non saranno più “staffati” alle strutture già esistenti, ma verranno interrati.

Una modifica di fatto non sostanziale per il progetto in sé – nei fatti rimane invariato per quanto riguarda struttura, ingombro e funzionalità – ma che potrebbe portare a qualche disagio per la zona. La variante, infatti “prevede un diverso punto di attraversamento del torrente Veilino e una modalità alternativa di realizzazione, in scavo, con passaggio interrato all’interno al cimitero, in luogo della staffatura lungo gli argini del torrente stesso”.

Ma non solo. il nuovo scavo arriverà anche in piazzale Resasco e potrebbe “intercettare” gli attuali lavori per la messa in sicurezza idraulica della zona. Per questo motivo, nell’autorizzazione alla variante è compresa una prescrizione che impone una valutazione delle eventuali interferenze tra cantieri. Però, oltre alla “compatibilità” tecnica delle due opere, nelle prossime settimane sarà anche da valutare la ricaduta sui delicati equilibri viari della zona, già provati dal lungo stop del cantiere sul Veilino. Finito il cantiere, inoltre, “considerata la consistente rottura di suolo prevista, al termine delle lavorazioni dovrà essere effettuata la completa riasfaltatura del tratto compreso tra Piazzale Resasco e via Superiore del Veilino”.