Sampdoria: il nuovo allenatore sarà Donati, si attende solo l’ufficialità

Genova. La fumata bianca dell’ufficialità non è ancora arrivata, ma è attesa in giornata. Il conclave blucerchiato, non è dato sapere con che equilibri, ha scelto l’allenatore della Sampdoria per la prossima stagione: sarà Massimo Donati, 44 anni, che alla Sampdoria da giocatore ha disputato 19 partite nella stagione 2003-2004. All’epoca il mister era Walter Novellino, la proprietà di Riccardo Garrone e la squadra lottava per la parte sinistra della classifica di Serie A. Finì ottava.

Donati, secondo voci di corridoio, l’ha spuntata su Attilio Lombardo, cuore blucerchiato, grande motivatore, che era l’orientamento del ds Mancini. Dopo lo strappo di Evani, la proprietà (non è chiaro quanto abbia influito Manfredi e quanto Nathan Walker) decide di buttare alle ortiche l’unica cosa buona fatta durante la stagione 2024-2025: la scelta del blocco blucerchiato che aveva ricompattato l’ambiente e lo spogliatoio anche se per la salvezza c’è voluto il caso Brescia.

Chi è Massimo Donati

Nato a San Vito al Tagliamento il 26 marzo 1981, Donati, centrocampista, ha iniziato la carriera professionistica all’Atalanta nel 1999 per poi andare al Milan nel 2011. Da lì è stato un continuo girare in club come Parma, Torino, Messina, Atalanta, Celtic, Bari, Palermo, Verona, Hamilton Academical (Scozia) e Saint Mirren. Si è ritirato nel 2018, ma non è stato fermo.

La carriera da allenatore di Donati

Dopo il ritiro dal calcio giocato Donati ha iniziato a lavorare come commentatore a Dazn, ma il richiamo della panchina si fa subito sentire: nel 2019 comincia come vice Angelo Alessio prima, e Alex Dyer poi, sulla panchina del Kilmarnock. Nel 2021 lo chiama la Sambenedettese, che però viene esclusa dalla Serie C e Donati torna a lavorare a Dazn. A settembre dello stesso anno, il Tar riammette il club in Serie D e Donati torna in sella con molte difficoltà a livello di gestione di una rosa fatta in fretta e furia: il 31 ottobre, con la squadra terzultima in classifica, viene esonerato.

Torna a Dazn, ma il 16 giugno 2022 viene chiamato dal Legnago (sempre in Serie D) e lo porta alla promozione. L’anno successivo la squadra conquista il sesto posto raggiungendo i playoff.

A giugno 2024 diventa il nuovo tecnico dell’Athens Kallithea, club neopromosso nella massima serie greca, ma dura poco: il 13 dicembre viene esonerato con un bilancio di otto pareggi e sei sconfitte in 14 partite.

Secondo il sito Transfermarkt, il modulo più utilizzato negli ultimi due anni è stato il 3-4-1-2