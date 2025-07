Nuova diga, Pd: “Materiali rocciosi non tracciati, il governo faccia verifiche”

Genova. “La notizia che nella diga siano stati versati materiali rocciosi non debitamente tracciati desta profonda preoccupazione e allarme. Com’è possibile tutta questa superficialità nella realizzazione di un’opera cruciale per l’economia portuale ligure e di tutto il Paese e finanziata con 1,3 miliardi dei fondi complementari Pnrr?”. Così i deputati Pd Valentina Ghio, Alberto Pandolfo e Luca Pastorino che hanno presentato un’interrogazione alla Camera sulla diga

“Il governo intervenga per verificare che non ci sia una violazione della normativa ambientale e dica come intende intervenire. Non è accettabile che il commissario della diga Bucci proceda all’approvazione dell’avanzamento dei lavori senza tenere conto dei rilievi di Arpal. Qui è in gioco la salute dei cittadini e la sicurezza ambientale del mare attorno alla diga”, continuano.

“Salvini e Rixi facciano sapere se non ritengano che l’eventuale violazione di norme ambientali possa pregiudicare, dopo i ritardi ormai insostenibili, i lavori per la costruzione della diga. Da aprile come parlamentari del territorio chiediamo un tavolo di confronto, ma stiamo ancora aspettando una risposta da parte del Commissario e del Ministero”, sottolineano i deputati Dem.

“È arrivato il momento di dialogo e trasparenza su quest’opera per la quale stiamo assistendo a continue segnalazioni di non conformità alle norme mentre manca condivisione e certezza del percorso. Abbiamo depositato una interrogazione al Ministro dell’ambiente e al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti per avere chiarimenti in merito e garanzie ambientali e di corretto proseguimento dell’opera”, concludono.