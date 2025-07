Municipi, “ritorno al futuro”: 285mila euro in conto capitale per lavori sui territori

Genova. La giunta comunale, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici e Municipi Massimo Ferrante, ha approvato una seconda variazione al programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027, in cui sono state individuate risorse per 2 milioni e 565mila euro destinati ai municipi.

Ognuno dei nove municipi avrà a disposizione 285mila euro in conto capitale per interventi diffusi. La proposta di delibera al consiglio, che segue la manovra di assestamento di bilancio, e che sarà affrontata in commissione e poi discussa e votata in consiglio comunale, è stata presentata alla stampa, questa mattina, nel dopo giunta direttamente dalla sindaca Silvia Salis e dall’assessore Massimo Ferrante.

Gli interventi che potranno essere finanziati saranno piccole manutenzioni straordinarie e lavori non complessi, ma importanti per i quartieri, come sistemazioni di giardini e aree pubbliche, interventi negli edifici di proprietà comunale e nelle scuole, manutenzione di marciapiedi, e così via. Tutti lavori che saranno decisi direttamente dai municipi e che si aggiungeranno ai progetti già in atto o alle manutenzioni ordinarie.

“Questo è un primo passo, pratico, che porterà nel 2026 alla riforma dei municipi sulla quale ci siamo impegnati durante la campagna elettorale – ha detto la sindaca Silvia Salis – con questo stanziamento i municipi avranno a disposizione 285mila euro ciascuno per lavori da affidare entro il 2025, e potranno iniziare a recuperare la capacità di intervenire sul territorio. Due settimane fa ho chiesto ai presidenti di municipio di identificare i primi interventi e nei prossimi giorni con l’assessore Ferrante faremo alcune ispezioni in città. Con questo impegno su interventi diffusi la responsabilità che diamo ai presidenti di municipio è enorme“.

L’assessore Massimo Ferrante ha spiegato, inoltre, che “i progetti dovranno essere presentati entro il 15 ottobre dalle giunte municipali e poi approvati dalla giunta comunale entro fine settembre, che però sarà solo un passaggio burocratico – ha detto – a copertura dei costi degli interventi è prevista la contrazione di mutui da parte dell’amministrazione comunale, le aree tecniche municipali completeranno la fase progettuale degli interventi per avviare le procedure di affidamento entro il 2025 e iniziare i lavori già nei primi mesi del 2026“.

L’assessore Ferrante, in passato presidente del municipio Bassa Val Bisagno, ricorda che il conto capitale a disposizione dei municipi prima della riforma Bucci, che ha accentrato le risorse, era di 281mila euro. “Con questi fondi i municipi possono intervenire in autonomia senza andare con il cappello in mano presso il governo centrale – afferma – questo significa aumentare la manutenzione diffusa sulla città. Ci tengo a fare notare che alla riforma dei municipi del centrodestra è corrisposto un esponenziale aumento dei comitati sul territorio“.

“Contemporaneamente – conclude Ferrante – abbiamo chiesto anche ad Aster di tornare a impegnarsi sulla manutenzione ordinaria, perché troppo stesso, negli ultimi anni, l’azienda è stata impegnata in servizi estranei a questa mission”.

La giunta ha inoltre deciso di stanziare 300mila euro in più proprio per lavori su asfalti e marciapiedi effettuati da Aster nell’ambito degli interventi concordati con i municipi, per cui già sono destinati 180mila euro a municipio.