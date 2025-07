Movida nel Tigullio, tre giovani soccorsi per intossicazione etilica e un’aggressione in strada

Santa Margherita Ligure. Nottata movimentata nel Tigullio tra gli eccessi della movida e un episodio di violenza a Sestri Levante.

A Santa Margherita, sul lungomare Rossetti nei pressi del Covo di Nord Est, una ragazza di 25 anni è stata soccorsa intorno alle 4 del mattino per un’intossicazione etilica. Sul posto l’automedica del 118 di Lavagna e la Croce Rossa di Santa Margherita. La giovane, visitata dal personale sanitario, è stata poi trasportata in codice giallo all’ospedale di Lavagna.

Altri due episodi analoghi a distanza di un’ora e mezza nello stesso luogo: una persona è stata portata in codice giallo a Lavagna dai Volontari del Soccorso di Rapallo, un’altra ha rifiutato il trasporto in ospedale da parte della Croce Rossa.

A Sestri Levante, intorno alle 5.30, è scattata una chiamata al numero unico d’emergenza per un’aggressione in piazza Marinai d’Italia. A intervenire la Croce Verde locale e la Croce Rossa di Riva Trigoso. Un giovane con una ferita alla gamba è stato trasferito anche lui in codice giallo all’ospedale di Lavagna, mentre un altro che risultava ferito alla testa nel frattempo si era allontanato. In corso le indagini dei carabinieri.