Tragedia in Valbisagno, 43enne muore di overdose: l’allarme lanciato da una vicina di casa

Genova. Un uomo di 43 anni, residente in Valbisagno e afflitto da gravi problemi di tossicodipendenza, è morto all’alba all’ospedale San Martino di Genova a causa di un’overdose da stupefacenti. Inutili i tentativi di salvargli la vita nonostante la grande mobilitazione di soccorsi.

L’allarme è scattato in piena notte in via Luigi Achille Riva, sulle prime alture di via Piacenza, dove viveva il 43enne, di nazionalità marocchina. Ad allertare le forze dell’ordine era stata la vicina del piano superiore, preoccupata per i colpi che sentiva provenire dall’appartamento confinante: poco dopo si sarebbe appreso che erano testate contro il muro. Gli agenti della polizia, però, non riuscivano a entrare in casa e per questo sono stati chiamati i vigili del fuoco che si sono introdotti forzando la porta d’ingresso.

Nell’abitazione, che versava in pessime condizioni, è stato trovato l’uomo riverso a terra in preda alle convulsioni. Mentre arrivavano l’ambulanza della Pubblica Assistenza Molassana e l’automedica del 118, il malcapitato è andato in arresto cardiaco. I poliziotti hanno iniziato le manovre di rianimazione, poi il personale sanitario ha proseguito il massaggio cardiaco per circa un’ora e lo ha stabilizzato. In supporto è stata inviata anche la Croce Bianca Genovese.

A quel punto il 43enne è stato intubato e trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino, ma una volta giunto al punto di rianimo del pronto soccorso ha subito un nuovo arresto cardiaco. Falliti gli ultimi tentativi di salvarlo, è stato dichiarato deceduto intorno alle 5 del mattino.