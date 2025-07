Bogliasco. Tragedia nel pomeriggio nei pressi della scogliera di Pontetto, tra Bogliasco e Pieve Ligure dove un uomo di circa 60 anni è morto sotto gli occhi di altre decine di persone.

Secondo i carabinieri, intervenuti sul posto, si sarebbe trattato di un malore per cui l’uomo, un infermiere del San Martino residente in zona, sarebbe caduto dalla scogliera e finito in acqua. Con lui c’erano il figlio piccolo e la compagna.

La richiesta di soccorso è arrivata intorno alle 17. Sul posto è intervenuta la Croce Vede di Bogliasco insieme con l’automedica, che ha subito avviato le manovre si soccorso.

Presenti anche i carabinieri di Santa Margherita Ligure e la Capitaneria di porto.